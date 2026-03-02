绝情臭豆腐︱父亲请假食团年饭被炒 烈女门口爆seed讨公道︱有片

果然对待员工如店名，真的很绝情。山东济南有知名小食店「绝情臭豆腐」，有员工女儿替父亲请假2小时吃团年饭遭拒之余，旋被店长炒鱿，称「（请假）1分钟也不能」。事件引起公愤，呼吁抵制无良店家后，店家公开道歉。

店方：离开1分钟也不能

济南人气小食店「绝情臭豆腐」，农历新年前爆出无理解雇纠纷，有宽厚里店的员工的女儿李女士近日指控，她在杭州上班，难得回家过年，希望能与父亲吃顿团年饭，但她代54岁父亲向店方请假2小时，好让父亲能回家吃饭，却遭店长以离开「1分钟也不能」拒绝，事后还将父亲解雇。

李女士认为店方太不尊重父亲，于是气愤地到了「绝情臭豆腐」店前，公开申诉，痛陈店方的刻薄无人性味。

事件迅速在网络发酵，网民一面倒指责店方无良，缺乏最基本尊重，「这种店要是还能活下来，呵呵」、「他不是知道自己错了，而是知道自己的生意要死了」、「配得上店名『绝情』二个字」、「老实厚道的人总是被欺负」、「识趣的赶紧关门大吉」、「光顾这家店的，也是有问题」。

当地人社部门指，已留意到事件，正在核实调查。

「绝情臭豆腐」2月28日下午，发道歉声明，承认管理有问题，对员工权益保障严重不足，已与涉事员工达成和解，相关工资已处理完毕。

李女士之后也发文，指已收到店方调解款，她和父亲并将部份捐出。