造谣唱衰企业︱「准毒品」说致霸王茶姬股价大跌 网红「马前卒」被查

内地严打涉企谣言。去年底，连锁品牌霸王茶姬旗下茶饮被指是「高浓度咖啡因饮料，在蹭准毒品的擦边球」，拖累公司股价一度大跌。上海警方昨日通报称，网民任某为博取眼球，涉嫌造谣误导消费者，被依法采取刑事强制措施。据悉任某为笔名「马前卒」的内地自媒体人任冲昊，其主创的网络节目在B站坐拥超200万粉丝。今年来，上海已查处涉企网络谣言案件23宗，处理38人。

▍中国组 ▍

去年12月底，社交平台知乎帐号「睡前消息」发文写道：「现在中产常用的工作提神品，如霸王茶姬等高浓度咖啡因饮料，实际上在蹭准毒品的擦边球，只是他们嘴上坚决不承认」。相关言论迅速发酵，不少网友表示自己确实有喝完霸王茶姬后心悸心慌情况，留言称「喝完后真的整晚睡不着，心脏跳得特别快，躺着都不舒服」。

警方：博眼球误导消费者

受此影响，去年12月26日，霸王茶姬美股曾跌超14%，创上市以来最大单日跌幅。公司当时回应称，一杯采用原叶现泡的茶饮，其咖啡因含量按每100ml同等容量计算，与一杯拿铁大致相当，并显著低于一杯美式咖啡。针对不实信息，法务部门已启动法律程序。

霸王茶姬遭黑嘴唱衰一度股价大跌。

昨日「警民直通车-上海」官方微博发文通报，上海警方深入推进「涉企网络谣言」打击整治。网民任某在参与某社交平台话题讨论过程中，为博取眼球、吸引关注，谎称该品牌茶饮中含有的咖啡因为「准毒品」，该评论被大量转发，严重误导消费者。随后相关专业部门辟谣，市场上咖啡因饮品有严格的添加剂标准，请大家切勿相信「准毒品」的不实信息。目前任某已被采取刑事强制措施。

知乎帐号「睡前消息」为媒体人「马前卒」主创栏目。真名为任冲昊的「马前卒」现年44岁，是内地自媒体创作者、网络评论人。早年他曾有多段新闻媒体工作经历，离职后创业，主创节目《睡前消息》在B站、YouTube等平台发布，仅在B站就拥有超200万粉丝。上海电视台（SMG）官方微博昨也转发了「#马前卒被采取刑事强制措施#」的话题。

今年就涉企谣言打击38人

上海警方昨日指出，今年以来，公安深入开展涉企谣言打击整治专项行动，截至目前已查处涉企网络谣言案件23宗，打击处理38人，累计清理涉企网络谣言信息3000余条，禁言、封停210余个违规帐号。警方同时披露其他典型案例，指网民马某、刘某造谣某知名线上服务平台「48小时内卸载量激增」「为应对反垄断调查连夜删信息」，被依法采取刑事强制措施。