PS修图｜女子伪造食物变质照片 敲诈同一品牌13次被刑拘

内地网络「职业索偿」歪风不止，一名内地女子竟利用修图软件Photoshop，多次伪造食品发霉照片，在半年内向长沙知名食品企业「皇家小虎」敲诈勒索达13次，索偿金额由最初50元（人民币，下同）「三级跳」至500元，总金额近万元。该女子更以向消费者保护部门投诉及在社交平台「小红书」曝光作威胁，行径愈趋嚣张。不堪其扰的企业最终报警求助，警方凭借P图痕迹锁定疑犯，目前，该名女子因涉嫌敲诈勒索罪已被依法刑事拘留。

食髓知味 胃口大开

据湖南湘江新区公安局通报，案件始于2024年底。涉案的魏姓女子在江苏常州购买了长沙企业「皇家小虎」的冷冻食品后，便心生歪念，利用修图软件伪造「鸡块发霉」、「手抓饼发霉」等照片，以食品安全为由向企业客服索取赔偿。

首次轻易得手后，魏女便食髓知味，变本加厉。在接下来的半年内，她不仅连续13次重施故技，胃口也越来越大，索偿金额从最初的50元，一路加码至500元。她更以「向12315（内地消费者投诉热线）投诉」、「在小红书曝光」等言论向商家施压，态度愈发嚣张。

企业忍无可忍，于今年1月整理相关证据，向湖南湘江新区公安局岳麓派出所报案。警方接报后，将魏女的13次购买记录、聊天记录，与企业提供的产品质量检测报告逐一比对，发现其提交的所谓「发霉」照片，存在明显的修图（PS）痕迹。

跨省拘捕 直认不讳

经技术鉴定确认照片纯属伪造后，警方立即立案侦查，并迅速锁定身在江苏常州的魏女。办案民警随即展开跨省抓捕行动，最终在一间工厂内将正在上班的魏女抓获。

面对警方的审讯，魏女对其犯罪事实供认不讳。她交代，因为首次索赔异常顺利，加上商家为息事宁人而态度良好，让她产生了侥幸心理，遂将投诉及网络曝光作为威胁手段，将「索偿」当成生财之道。经警方核查，其累计敲诈金额已接近一万元。

此类利用网络恶意索赔的行为，已引起内地司法部门关注。有法律界人士指出，正常的消费维权受法律保护，但若超越合理范围，甚至以捏造事实、威胁曝光等手段索取财物，则可能构成敲诈勒索罪。警方亦提醒，网络并非法外之地，企业若遭遇恶意敲诈，应勇于搜集证据并报警维权。