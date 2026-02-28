网传「30秒一觉离去」安乐死胶囊 央视调查结果是.....

近日，一则「安乐死胶囊30秒一觉离去，（辽宁）锦州康华医院让身患绝症的病人拥有死亡权利」的短视频在网上迅速传播，引发关注。视频所言究竟是真是假？所谓的「安乐死胶囊」又是否存在？央视近日进行了调查。

2月18日，一位网民在某短视频平台发布上述视频，引发一些网民的讨论和转发。央视采访了辽宁省锦州市卫健委。有关负责人表示，他们对全市范围内依法注册登记的各级各类医疗机构的诊疗项目、药品使用情况进行全面排查。

卫健委副主任汤萍澄清。 央视截图

卫健委副主任汤萍说：「我国从未批准过『安乐死』胶囊这类药品。我们对全市的医疗机构进行了核查，均没有发帖网友所说的这种药品，更没有相关的诊疗服务，所以网上传播的30秒『安乐死胶囊』完全是子虚乌有的。」网传的「康华医院」也不存在。

辽宁师范大学法政学院院长陈光表示宣扬可执行「安乐死」这种错误观点可能引发刑事责任。 央视截图

辽宁师范大学法政学院院长陈光表示：在「安乐死」不合法的情况下，宣扬可执行「安乐死」这种错误观点可能被不法分子利用，为非法行医、故意伤害甚至故意杀人等刑事犯罪提供掩护，从而引发刑事责任。专家提醒，公众在接触到医疗健康类信息时，可以通过官方渠道核实，切勿轻信、转发网传消息。若明知是虚假信息仍转发传播，属于故意传播虚假信息，将承担相应法律责任。