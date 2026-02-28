不婚不育︱新疆网红被指制造婚姻焦虑 遭微博禁言

内地生育率越来越低，国家用各种方法鼓励生育，与此同时不少人提出「不婚不育」，观念矛盾成为社会问题。近日一名网红被指制告婚育焦虑而被网上禁言。

网上流出截图显示，2月5日，网红小帕在微博发帖写道，「发烧在家躺了两天，想到如果有老公孩子的话，这会儿应该要扶著墙起来给他们做饭了」。



微博社区观察员官方账号昨日（27日）发文称：



根据中央网信办关于「清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境」专项行动的要求：（一）恶意挑动负面情绪。一是宣扬鼓吹不婚不育、反婚反育等不良价值观，挑动男女性别对立，渲染「婚姻恐惧」「生育焦虑」。



账号@「小帕不欢迎指导工作」发布挑动性别对立、制造婚育焦虑信息，因违反相关法律法规和上述专项行动要求，被责令予以禁言处置，平台作为执行方执行禁言要求。

小帕（本名帕孜力亚尔·帕尔哈提，来自新疆），1992年4月15日出生，脱口秀演员。2025年6月参加《脱口秀和Ta的朋友们第二季》及播客节目《岩中花述》收获大批粉丝。

