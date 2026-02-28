Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不婚不育︱新疆网红被指制造婚姻焦虑 遭微博禁言

即时中国
更新时间：11:50 2026-02-28 HKT
发布时间：11:50 2026-02-28 HKT

内地生育率越来越低，国家用各种方法鼓励生育，与此同时不少人提出「不婚不育」，观念矛盾成为社会问题。近日一名网红被指制告婚育焦虑而被网上禁言。

网上流出截图显示，2月5日，网红小帕在微博发帖写道，「发烧在家躺了两天，想到如果有老公孩子的话，这会儿应该要扶著墙起来给他们做饭了」。

微博社区观察员官方账号昨日（27日）发文称：

根据中央网信办关于「清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境」专项行动的要求：（一）恶意挑动负面情绪。一是宣扬鼓吹不婚不育、反婚反育等不良价值观，挑动男女性别对立，渲染「婚姻恐惧」「生育焦虑」。

账号@「小帕不欢迎指导工作」发布挑动性别对立、制造婚育焦虑信息，因违反相关法律法规和上述专项行动要求，被责令予以禁言处置，平台作为执行方执行禁言要求。

小帕（本名帕孜力亚尔·帕尔哈提，来自新疆），1992年4月15日出生，脱口秀演员。2025年6月参加《脱口秀和Ta的朋友们第二季》及播客节目《岩中花述》收获大批粉丝。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
22小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
7小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
01:06
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
8小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
16小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
6小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
4小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
20小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
1小时前