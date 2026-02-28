国产AI模型调用量首超美国 排行榜5强占4席 MiniMax称霸

国产开源AI模型强势崛起！以海外开发者为主要用户的全球最大AI模型聚合平台OpenRouter数据显示，农历新年首周中国AI模型以4.12万亿Token（词元）的调用量，首次超过同期美国模型，实现历史性突破。上周，全球调用量排行榜5强中，中国模型占据4席，上海科企MiniMax的模型M2.5更称霸榜首。有分析指，中国AI模型厂商正凭借快速迭代和成本优势占领全球市场。

Token（词元）是AI模型处理文本的最小单位，其调用量能真实反应AI模型使用强度和用户粘性。新春伊始，OpenRouter上的中国模型开启「狂飙」模式：本月9日至15日这周，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿，终结了过去1年来美国AI在该平台的统治地位；16日至22日这周，中国模型的调用量进一步冲高至5.16万亿，3周大涨127%，而同期美国模型调用量跌至2.7万亿。

性能及成本成核心优势

在该平台全球AI调用量排名前5的模型中，中国模型占据4席，上榜者分别为上海稀宇科技MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5、智谱的GLM-5及DeepSeek的V3.2。其中本月13日新发布的MiniMax M2.5，上线不足1周便迅速登顶周调用量榜单，截至昨日该模型仍雄踞日调用量榜首。据MiniMax官方，M2.5在代码编写和搜索等核心领域的表现，已完全能与OpenAI和Anthropic等美国巨头的主力产品抗衡。

作为「超级界面平台」，坐拥超500万用户的OpenRouter聚合了Gemini、ChatGPT、Claude等全球众多顶尖AI大模型，其使用量榜单被视为洞察全球AI应用落地趋势最真实的「晴雨表」。据平台官方数据，截至去年其美国用户占比高达47.17%，而中国开发者仅占6.01%。

内地《每日经济新闻》分析指，中国模型之所以能在短时间内席卷全球开发者，除性能上比肩甚至超越国际顶尖模型外，其极具竞争力的成本是另一无可争议的核心优势。以OpenRouter平台公示的价格为例，在输出环节，MiniMax M2.5每百万Token的价格约为1.1美元，而Claude Opus4.6的价格约为25美元，差距约为22.7倍。巨大的成本差距，直接决定了开发者在选择时的经济考量。