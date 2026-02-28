Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国产AI模型调用量首超美国 排行榜5强占4席 MiniMax称霸

即时中国
更新时间：08:58 2026-02-28 HKT
发布时间：08:58 2026-02-28 HKT

国产开源AI模型强势崛起！以海外开发者为主要用户的全球最大AI模型聚合平台OpenRouter数据显示，农历新年首周中国AI模型以4.12万亿Token（词元）的调用量，首次超过同期美国模型，实现历史性突破。上周，全球调用量排行榜5强中，中国模型占据4席，上海科企MiniMax的模型M2.5更称霸榜首。有分析指，中国AI模型厂商正凭借快速迭代和成本优势占领全球市场。

Token（词元）是AI模型处理文本的最小单位，其调用量能真实反应AI模型使用强度和用户粘性。新春伊始，OpenRouter上的中国模型开启「狂飙」模式：本月9日至15日这周，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿，终结了过去1年来美国AI在该平台的统治地位；16日至22日这周，中国模型的调用量进一步冲高至5.16万亿，3周大涨127%，而同期美国模型调用量跌至2.7万亿。

DeepSeek据报使用华为晶片训练较小型AI模型
DeepSeek据报使用华为晶片训练较小型AI模型

性能及成本成核心优势

在该平台全球AI调用量排名前5的模型中，中国模型占据4席，上榜者分别为上海稀宇科技MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5、智谱的GLM-5及DeepSeek的V3.2。其中本月13日新发布的MiniMax M2.5，上线不足1周便迅速登顶周调用量榜单，截至昨日该模型仍雄踞日调用量榜首。据MiniMax官方，M2.5在代码编写和搜索等核心领域的表现，已完全能与OpenAI和Anthropic等美国巨头的主力产品抗衡。

作为「超级界面平台」，坐拥超500万用户的OpenRouter聚合了Gemini、ChatGPT、Claude等全球众多顶尖AI大模型，其使用量榜单被视为洞察全球AI应用落地趋势最真实的「晴雨表」。据平台官方数据，截至去年其美国用户占比高达47.17%，而中国开发者仅占6.01%。

内地《每日经济新闻》分析指，中国模型之所以能在短时间内席卷全球开发者，除性能上比肩甚至超越国际顶尖模型外，其极具竞争力的成本是另一无可争议的核心优势。以OpenRouter平台公示的价格为例，在输出环节，MiniMax M2.5每百万Token的价格约为1.1美元，而Claude Opus4.6的价格约为25美元，差距约为22.7倍。巨大的成本差距，直接决定了开发者在选择时的经济考量。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
21小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
19小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
21小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
14小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
4小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
13小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
3小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
18小时前