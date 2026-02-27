无品乘客后座排便后失联 「拼车」车主无奈报警

内地一位车主近日经历了一场堪称恶梦的顺风车旅程。他在春节返程时接单，耗时11小时将一名乘客从徐州送到苏州，不料抵达上海后，竟发现该乘客在后座上排了便，让他当场崩溃，在车外呕吐。

恶臭扑鼻车主崩溃

「我打开车门，一股恶臭扑面而来，看到后座上的景象，我整个人都懵了，」侯先生在2月25日受访时仍心有余悸。他表示，22日他从山东开车返回上海，途中接了这名男乘客。23日清晨6点将其送达苏州后，他继续开往上海。到家后打开后车门，才发现座位上有明显的排泄物痕迹，甚至已渗入座椅内部。

侯先生回忆，行车途中就曾感到不对劲。「他一个人坐后座睡觉，我闻到异味还问他是不是吐了。他没承认，我开窗通风后味道淡了，就没多想。」更让他觉得诡异的是，途中在服务区停了5次，该乘客每次都说不用上厕所。「我当时还纳闷这人怎么这么能憋，没想到是直接拉在裤子里，下车前还偷偷用纸擦了。」

平台一度仅赔5元优惠卷

事后，侯先生立即打电话给该乘客，但对方拒不接听，随后彻底失联。无奈之下，他只好求助苏州警方，虽然确认了乘客的身分，却始终无法联系上本人。

由于订单已完成，侯先生无法透过平台投诉。多次联系哈啰顺风车平台后，客服起初仅给予5元优惠卷。最终平台也只是赔了50元的接单券作为补偿。

这让侯先生无法接受：「我开了11个小时，这单才赚216元。这件事对我生活影响巨大，我只想要他赔偿正常的清理费和座套费。作为一个四十多岁的成年人，至少该向我道个歉吧！」

律师：车主可起诉追讨赔偿

根据内地律师分析，虽然相关法规主要规范平台对乘客的责任，但根据平台与用户的协议，乘客若因不文明行为造成车辆损坏，应向车主进行赔偿。车主有权向法院起诉该乘客，并要求平台协助追讨。

事件经报道后，哈啰平台客服于25日晚间联系侯先生，提供了新的补偿方案，表示愿意支付洗车及更换座垫的费用，共计519元人民币。然而，截至目前，那名「肇事」的乘客依然处于失联状态，未曾接听电话，更未向车主表达任何歉意。

