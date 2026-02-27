两会2026《星岛》直击︱新闻中心今启用 春节文创产品够吸引︱有片

十四届全国人大四次会议和全国政协十四届四次会议，将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。今天（2月27日），设在北京西长安街北侧梅地亚中心的两会新闻中心正式启用，为参加两会报道的中外媒体记者提供服务。

今年全国两会新闻中心设置了多个功能区，其中，新闻发布厅和采访室等已经布置完毕，届时将有经济、民生、外交主题记者会等一系列采访活动在这里举行。

相关新闻：政治局讨论「十五五」规划草案及《政府工作报告》 下周提请全国两会审议

目前已经有3000多名中外记者报名采访全国两会，其中，境内记者2000多名，港澳台记者和外国记者1000多名。

据央视新闻，今年是中国共产党成立105周年，是「十五五」开局之年。全国两会期间，经济、民生、外交主题记者会及一系列采访活动将在全国两会新闻中心举行。针对国内外关注的热点话题，新闻中心将邀请国务院有关部门主要负责人出席记者会，回答媒体提问、回应社会关切，解读国家政策与发展方向。

现场所见，新闻发布厅、新闻中心采访室已准备就绪。境内记者组、外国记者组、港澳台记者组等已做好服务准备。现场还为中外记者设有茶歇区。

据新华社，全国两会新闻中心还将通过互联网等方式为中外记者采访提供更多服务和便利；会议期间，将向中外记者及时提供会议主要文件的电子版；在代表委员驻地设立新闻中心采访室，为代表委员接受媒体采访提供服务。