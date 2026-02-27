Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026《星岛》直击︱新闻中心今启用 春节文创产品够吸引︱有片

即时中国
更新时间：15:30 2026-02-27 HKT
发布时间：15:30 2026-02-27 HKT

十四届全国人大四次会议和全国政协十四届四次会议，将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。今天（2月27日），设在北京西长安街北侧梅地亚中心的两会新闻中心正式启用，为参加两会报道的中外媒体记者提供服务。

今年全国两会新闻中心设置了多个功能区，其中，新闻发布厅和采访室等已经布置完毕，届时将有经济、民生、外交主题记者会等一系列采访活动在这里举行。

相关新闻：政治局讨论「十五五」规划草案及《政府工作报告》 下周提请全国两会审议

目前已经有3000多名中外记者报名采访全国两会，其中，境内记者2000多名，港澳台记者和外国记者1000多名。

据央视新闻，今年是中国共产党成立105周年，是「十五五」开局之年。全国两会期间，经济、民生、外交主题记者会及一系列采访活动将在全国两会新闻中心举行。针对国内外关注的热点话题，新闻中心将邀请国务院有关部门主要负责人出席记者会，回答媒体提问、回应社会关切，解读国家政策与发展方向。

现场所见，新闻发布厅、新闻中心采访室已准备就绪。境内记者组、外国记者组、港澳台记者组等已做好服务准备。现场还为中外记者设有茶歇区。

据新华社，全国两会新闻中心还将通过互联网等方式为中外记者采访提供更多服务和便利；会议期间，将向中外记者及时提供会议主要文件的电子版；在代表委员驻地设立新闻中心采访室，为代表委员接受媒体采访提供服务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
6小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
23小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
21小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
4小时前