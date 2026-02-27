中国观察︱一损俱损 「宁夏王」弟落马

官方公布，宁夏回族自治区广播电视局副局长、一级巡视员王正儒涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。一名局级官员落马，本不足道，但此君与原全国政协副主席、宁夏自治区政府主席王正伟不仅姓名、相貌相近，而且都是回族，都是宁夏同心人，都是致力研究伊斯兰文化的法学博士，难道是兄弟？

兄弟醉心伊斯兰文化

王正伟出生于1957年，王正儒出生于1980年，相差23岁。2012年，宁夏大学博士研究生王正儒撰写的《民间宁夏》出版，时任宁夏主席王正伟作序，王正儒写道：「长兄为本书所做的序言，是对我殷切的期望和由衷的鼓舞。他谦虚的品格和精神多年来深刻地影响我们家庭里的每一个成员。」

「宁夏王」兄弟的命运充分折射了官场「一荣俱荣，一损俱损」。2013年，王正伟升任全国政协副主席、国家民族事务委员会主任，成为掌握实权的国家领导人，当时只有56岁，风光无限，但仅仅3年就被免去国家民委主任，投闲置散。

王正儒著《民间宁夏》，由兄长王正伟作序。

王正儒主编《清真在我身边》，由兄长王正伟题写书名。

个中原因，是宁夏被批泛伊斯兰化、泛阿拉伯化、泛沙特化、泛清真化问题严重，王正伟任内强化民族识别，大力推动清真食品管理条例出台，力谷清真矿泉水、清真纸巾等「清真产业」，须负领导责任。尽管王正伟在2018连任全国政协副主席，但2023年年仅65岁就退休。

王正儒32岁跻身副厅级

王正儒也和其兄一样，醉心维护、推广清真文化。2009年，他和宁夏新闻网总编辑杨学农主编《清真在我身边》出版，由王正伟题写书名，面向全国两千万穆斯林群众免费赠送。该书汇集中国四千条清真机构信息，旨在为出门在外的穆斯林大众及时、便捷地找到放心的清真餐馆。

2010年，王正儒拿到法学博士，30岁出任宁夏大学回族研究院党支部书记、副院长，32岁以通过公开选拔的方式担任自治区文化厅副厅长，跻身副厅级，当然是因为有个好兄长。

2015年7月，王正儒调任中共固原市市委常委、宣传部部长、统战部部长，但翌年只因公务接待超标准消费2417元人民币，受到党内警告处分，恰逢长兄同遭厄运。之后，这位宁夏政治新星逐步边缘化，直至此番落马。

纪晓华