24岁新疆产妇诞5胞胎 机率仅六千万分之一

今日（26日）凌晨3时许，一位来自新疆的24岁产妇在武汉成功分娩五胞胎。医学数据显示，全球自然受孕五胞胎的出生机率仅为六千万分之一，堪称生命的极致奇迹。

该产妇因多胞胎妊娠风险极高，跨越数千公里来到武汉大学中南医院寻求帮助。

2月25日晚11时30分左右，产妇出现胎膜早破迹象，由救护车送抵医院。医院当即启动急诊剖宫产预案，15分钟内，产科、新生儿科、麻醉科、手术部等相关医护人员全部到位，为手术做好充分准备。手术过程中，医护人员依次娩出5个BB，全程密切监测母婴生命迹象。

新疆的24岁产妇在武汉成功分娩五胞胎。 极目新闻

5个BB体重分别为：老大男婴990克、老二女婴1020克、老三女婴970克、老四女婴1030克、老五女婴870克，新生儿评分均在6分以上，生命迹象相对稳定。

出生后，医生立即使用促子宫收缩药物、开展自体血回输等措施，预防产后大出血，确保产妇术后恢复良好，目前产妇已转入普通病房。

医生表示，小胎龄、低体重的早产儿后续需闯过呼吸关、感染关、营养关等多重考验，医院将密切监测其生长发育情况。

医生提醒：不建议多胎妊娠及分娩，此类妊娠属于高危妊娠，母婴并发症风险显著增高。建议孕产妇及时进行产前诊断与孕期监测，保障母婴安全。