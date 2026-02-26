5上将遭罢免全国人大代表 包括原海陆空主帅

全国两会下周召开前，十四届全国人大常委会第二十一次会议26日一口气罢免9名军方代表的全国人大代表资格，包括海军原司令员沈金龙、海军原政委秦生祥、空军原政委于忠福、陆军原司令员李桥铭、信息支援部队原政委李伟5名上将，以及1名中将、3名少将。

会议26日在北京闭幕，通过罢免19人的全国人大代表资格，包括9名解放军代表。据不完全统计，两年多的时间里，已经有约36名军队全国人大代表被罢免，包括16名上将。全国人大官网「代表名单」26日更新显示，解放军人大代表目前为243名。

被罢免代表资格的上将有5人，李伟、李桥铭是中共二十届中央委员，他们都缺席了去年10月的四中全会。沈金龙、秦生祥、于忠福是退役上将，不是二十届中央委员，但都是现届全国人大常委。他们缺席了近几次全国人大常委会会议。

被罢免的中将是中央军委国防动员部政委王东海，3名被罢免的少将为中央军委政治工作部主任助理边瑞峰、陆军第73集团军军长丁来富、火箭军第64基地司令员杨光。

2023年起，军方高层持续反腐大地震，中央军委委员苗华、军委副主席何卫东等先后落马。今年1月24日，另一名军委副主席张又侠及军委委员刘振立也官宣被查。苗华、何卫东等的人大代表资格去年已被罢免，张又侠、刘振立则暂未被罢免。目前军委领导层已由7人减为5人，现役上将只剩下4人。

26日被罢免代表资格的还有内蒙古原书记孙绍骋、江苏省原台办主任练月琴、江西南昌市政协原主席肖玉文、重庆市委宣传部原常务副部长曹清尧、重庆市政协原秘书长蓝庆华、四川成都市原市长王凤朝、成都市人大常委会原主任包惠、绵阳市市长李云、云南省丽江市原市长李刚、新疆维吾尔自治区原常务副主席陈伟俊。