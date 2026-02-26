节后减重需求激增「减肥针」爆红 医生警告：并非人人适用

春节长假结束后，许多民众因假期饮食不节制而体重增加，各地医院的减重门诊随即迎来就诊高峰。在湖北武汉，多间医院的相关门诊于开工首日即告挂号额满，其中，近年备受关注的「减肥针」成为大量求诊者咨询的焦点。

有人打针后呕吐、厌食、闭经

据内媒报道，湖北省中医院及武汉市第三医院的肥胖专科门诊，近日求诊人数激增。众多患者指名咨询司美格鲁肽（Semaglutide）、替尔泊肽（Tirzepatide）等药物。此类俗称「减肥针」的药物，其本质为新型降糖药，医学上称为GLP-1受体促效剂或多重受体促效剂。其作用机制是透过调节肠道荷尔蒙（肠促胰素），以达到抑制食欲、延缓胃部排空及改善血糖波动之效果。

湖北省中医院肥胖专科门诊专家正在评估患者肥胖情况。

医疗专家解释，以最新上市的国产双靶点药物玛仕度肽（Mazdutide）为例，除了降低食欲，亦能提升身体基础代谢、促进脂肪分解，对于合并患有糖尿病或脂肪肝的肥胖患者尤其有效。院方引述案例指出，一名体重达103公斤的男大学生，在接受系统性的中西医结合治疗三个月后，体重下降15公斤，其肝功能与代谢指标亦获得显著改善。

然而，医生严正强调，此类药物并非减肥「神药」，亦非人人适用。临床指引建议，其主要适用对象为身体质量指数（BMI）大于或等于28的肥胖患者；或BMI介于24至28之间，且合并有糖尿病、高血压、脂肪肝等代谢综合症状者。若体重正常者仅因体型焦虑而滥用，可能引发严重副作用。报道提及一个案，一名20岁女子自行透过非正规途径购药注射，虽短期内体重下降5公斤，却随后出现闭经、厌食及严重营养不良，最终需跨专科介入治疗。

武汉市第三医院内分泌科主治医生李广利正在向患者科普减肥针。

从中医角度分析，药物对不同体质的肥胖者效果亦有差异。因食欲旺盛、摄取过量导致的「实胖」体质，药物效果较为显著；但对于易感疲倦、畏寒水肿的「虚胖」体质，则较易出现恶心、腹胀等副作用。因此，医院在处方前会进行详细评估，包括病史询问及肝肾功能、甲状腺功能等指标检查，孕妇、哺乳期妇女及有特定病史者均在禁用之列。

停针后复胖率达80%

专家最后提醒，药物治疗仅为辅助手段。若患者未配合生活型态的根本调整，停药后体重反弹率可高达八成以上。减重成功的关键，仍在于建立规律作息、均衡饮食与适度运动的健康生活模式。药物如同帮助修复故障的车辆，若驾驶习惯不改，问题终将复现。真正能长期维持理想体重者，是在主观意愿与生活习惯上作出根本改变的人。

