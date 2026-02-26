Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豆腐渣工程？海南一在建道路坍塌 事故原因曝光

即时中国
更新时间：20:15 2026-02-26 HKT
发布时间：20:15 2026-02-26 HKT

海南琼海博鳌镇一条在建省级道路，近日发生「未用先塌」事件。该路段尚未通车，事发当日清晨出现滑塌并完全塌陷，所幸无人员及车辆受损。

官方：正修复核查后将严肃追责

针对网传「黄土直接铺沥青」的质疑，海南省交通运输厅2月26日回应称，事发当日下午，已第一时间派人赴现场调查，同步委托专业检测机构对工程材料、实体质量进行全面核查，组织咨询单位对项目设计方案、建设程序进行合规性审查。施工流程符合规范。

海南博鳌镇九曲路日前发生路面坍塌事故。
海南博鳌镇九曲路日前发生路面坍塌事故。
目前，道路修复工作已全面启动。
目前，道路修复工作已全面启动。

经初步核查，该路段原址为废弃河道，地下淤积大量软土与淤泥，地质条件复杂。施工单位虽按设计要求开展了基础换填作业，但没有充分精准掌握现场地质实际，软基处理不到位，上部路基填筑后荷载超出地基承载能力，最终引发路面滑塌。

目前，道路修复工作已全面启动，计划于3月中旬完成。相关部门表示，将依据规定对责任单位进行严肃追责。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
7小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
2小时前
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
楼市动向
5小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
3小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
8小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
9小时前