豆腐渣工程？海南一在建道路坍塌 事故原因曝光
更新时间：20:15 2026-02-26 HKT
海南琼海博鳌镇一条在建省级道路，近日发生「未用先塌」事件。该路段尚未通车，事发当日清晨出现滑塌并完全塌陷，所幸无人员及车辆受损。
官方：正修复核查后将严肃追责
针对网传「黄土直接铺沥青」的质疑，海南省交通运输厅2月26日回应称，事发当日下午，已第一时间派人赴现场调查，同步委托专业检测机构对工程材料、实体质量进行全面核查，组织咨询单位对项目设计方案、建设程序进行合规性审查。施工流程符合规范。
经初步核查，该路段原址为废弃河道，地下淤积大量软土与淤泥，地质条件复杂。施工单位虽按设计要求开展了基础换填作业，但没有充分精准掌握现场地质实际，软基处理不到位，上部路基填筑后荷载超出地基承载能力，最终引发路面滑塌。
目前，道路修复工作已全面启动，计划于3月中旬完成。相关部门表示，将依据规定对责任单位进行严肃追责。
