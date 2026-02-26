无人机超高「黑飞」2700米  上海男子遭刑拘

本月上海警方查处一宗无人机「黑飞」（未经批准擅自操控无人机飞行）案，疑犯汤某累计违规操控无人机飞行逾50次，曾在民航客机调度区域多次黑飞，飞行高度超2700米，严重影响民航飞行安全，被上海警方依法刑拘。

上海警方本月上旬发现，某网络平台上有一名使用者公然发布操控无人机在辖区内超高「黑飞」的视频，飞行高度明显远超规定限制。经查这名使用者是年仅19岁的汤某，是在校大学生兼摄影爱好者。为追求高空独特视角，去年起他使用非法破解了安全控制系统的无人机，在上海及多省市管制空域内累计超高「黑飞」50余次，其中高度超1000米的达11次。

上月下旬，汤某在淀山湖民航客机调度区域3次黑飞无人机，飞行高度最高超2700米，严重影响民航飞行安全。在接受警方法律告知、明确知晓相关法律法规及超高飞行的严重危害后，他仍多次超高「黑飞」，甚至在某无人机爱好者群组内分享如何规避警方核查的「心得」，怂恿他人效仿。目前汤某已被青浦警方刑拘，案件正进一步侦办中。