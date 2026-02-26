儿童小阴茎新药获批临床 长春高新股价两日涨超12%

昔日被誉为「药茅」的长春高新（000661.SZ），近日股价触底反弹，于本月25日收获2026年首个涨停，翌日更重上100元大关。股价异动背后，源于市场憧憬其子公司金赛药业一款治疗「儿童小阴茎」的新药获批进入临床试验，有望填补全球市场空白。然而，这款新药能否成为其转型突围的「救命稻草」，备受市场关注。

「男童救星」定「股价救星」？

据内媒21世纪经济报道，引爆市场热情的是金赛药业的「GenSci141软膏」，该药品上周日（25日）获国家药监局批准，就改善儿童小阴茎适应症展开临床试验。小阴茎在临床上并非罕见，不仅影响儿童心理，导致焦虑，且目前全球范围内并无专门获批的治疗药物，临床需求极为迫切。

有医药分析师指出，GenSci141作为一款改良型新药，其主要成分「双氢睪酮」对雄激素受体的亲和力较传统治疗方案更高，能更有效促进阴茎增长，且因其不能被芳香化，可避免引致骨骼提早成熟或男性乳房发育等副作用。若该药最终能成功上市，有望成为全球首款专治此症的药物，其市场潜力巨大。

长春高新儿童小阴茎新药获批临床，股价两日涨超12%。

不过，分析师同时提醒，新药研发周期长、不确定性高，从临床获批到最终上市仍有多重关卡，存在一定风险。

新药的曙光，正正映照出长春高新眼下的业绩困境。公司曾凭借「生长激素」产品叱咤市场，股价在2020年一度创下逾680元历史高位。然而，在集采政策与市场竞争加剧的双重压力下，公司业绩出现拐点。2024年，其归母净利润按年大跌43%。公司更预计2025年净利润将较2024年同期暴跌超过九成，情况严峻。

面对主营业务的巨大压力，长春高新迫切需要寻找新的增长点，创新转型已是唯一出路。

为扭转颓势，金赛药业正试图打造「三头马车」驱动增长。其一，是巩固其在全球首创的「长效生长激素」市场的领导地位，应对日益激烈的竞争；其二，是积极进行海外业务拓展（BD），去年底将一款单克隆抗体药物以高达14.85亿美元（约116亿港元）的总交易金额，授权予美国生物医药公司作海外开发。

而「GenSci141软膏」等一系列创新药的研发，则是其转型战略的第三根、亦是最具想像空间的支柱。随著未来更多创新品种的研发推进并逐步落地，能否为这间陷入困境的昔日明星药企打开新的增长空间，市场将拭目以待。