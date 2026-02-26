小米SU7｜成都追撞燃烧调查公布 「车门不能开」因低压系统断电

去年10月发生于成都的小米电动汽车起火事件，轰动全国，近日事故责任认定报告覆议结果出炉。《司法鉴定意见书》显示，涉事汽车与前车碰撞时的行驶时速度167公里，而车门因低压系统断电而无法打开；当事人是因为车辆起火燃烧导致火烧死亡。

车主因车辆起火烧死

据中新社旗下「国事直通车」等媒体报道，车主家属对车主死亡责任归属提出异议，和小米方面未能就赔偿等事宜达成一致意见。

2025年10月13日凌晨3时许，成都天府大道南段发生一宗道路交通事故，当事人邓某某（男，31岁）驾驶小米SU7 Ultra，行驶过程中与前方同方向由李某驾驶的私家车发生碰撞，随后越过道路绿化带，起火燃烧；事故造成邓某某死亡，经检测，其涉嫌酒后驾驶。

网上视频显示，汽车起火后，数名途人曾试图开车门救人，但无法打开。此次事故曾引发公众围绕电动车门设计和新能源汽车电池是否存在安全隐患、车企是否应为此负责的广泛讨论。

最新公布的车辆鉴定报告显示，车门无法从外侧开启的原因为「碰撞后低压系统断电导致车门外把手释放功能失效」。低压系统断电则系动力电池因碰撞、挤压引起电芯短路，超过额定范围的外部电压或电流窜入低压电路所致。报告还指出，事故车门外部设置电释放按钮，即车门没有外置的应急机械拉手。

中国工信部早前公布，自2027年1月1日起，所有在中国内地销售的汽车必须配备「机械式」外把手，意味著电动汽车常用的全隐藏式电子门把手，将因安全隐患被逐步淘汰，成为全球首个禁此设计的国家。