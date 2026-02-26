18禁「尘白禁区」︱联名中国邮政推线下活动 游戏尺度过大曾惹争议

2月24日，内地网络游戏「尘白禁区」微博发布消息称，联动官方中国邮政推出线下邮局快闪活动，并同步限量发售「笺定恒约」邮政联名纪念礼盒。「尘白禁区」的画面尺度较大，标明用户年龄应在18岁以上，曾涉及淫秽色情内容争议，联名活动消息发布后，引起网友的广泛议论。目前，相关微博已删除活动推文。

五城同步举行快闪活动

「尘白禁区」是一款轻科幻题材的3D第三人称射击游戏，于2023年7月上线。游戏在角色衣著、动作设计方面尺度较大，推出的游戏PV曾有「擦边」、「淫秽色情」等争议，涉嫌高尺度擦边、性暗示内容。

「尘白禁区」因游戏内容尺度过大，禁止18岁以下人士登录。

2024年4月，「尘白禁区」曾发布公告，为进一步强化未成年人保护工作，营造、维护健康绿色的网络游戏环境，将对现有体系中的健康系统进行升级，禁止未满18岁的未成年人登录。在下载平台，「尘白禁区」标明用户年龄应在18岁以上。

不过，「尘白禁区」近日却宣布联动中国邮政推出线下邮局快闪活动。据介绍，活动将在成都、南京、深圳、北京、上海五城同步举行，参与互动领专属明信片，集齐8位恒约少女Q版印章，限量1500套「笺定恒约」邮政联名纪念礼盒同步发售，内含邮票、邮折、纪念币等珍品。

活动时间为2月28日至3月6日。参与活动的邮局支局为——成都衣冠庙邮政支局、南京生肖邮局、深圳种子邮局2号店、北京大运河主题邮局、上海武康大厦邮局。

广州金羊网报道，对于本次联名，不少网友表示「这种东西不能上台面」、「游戏内容涉嫌淫秽色情」、「这多少有点离谱了」，更有网友表示中国邮政作为公共服务品牌，面向全年龄段、覆盖全社会，应该谨慎选择联动对象，避免对未成年人产生负面影响。

目前，「尘白禁区」微博已删除活动推文，中国邮政方面未对联名活动作出回应。