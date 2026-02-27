Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南仔包房打机遭猥亵 女子自动除裤狂摸电竞男︱有片

更新时间：07:30 2026-02-27 HKT
发布时间：07:30 2026-02-27 HKT

湖南发生女子猥亵男生案件，有年轻男子约了朋友包房专心打机，期间突有女子闯入，脱下自己裤子，企图强行坐上正在「搏杀」的男子大腿上，需网吧职员及男事主友人合力制服，才保住「清白」。

伸手不断猥亵男事主

「后浪视讯」报道指，24日，湖南岳阳有年轻男子，相约一朋友到了网吧包房，打算专心在虚拟世界作战。

从闭路电视影片可见，二人聚精会神打机期间，有一名女子擅自闯入，但两男只顾「打怪」未有及时发现。

女子入房后，便即自行把裤子褪下，再伸手在男子身上猥亵及试图坐在对方大腿上。

男生此时才发现有陌生人入了房间，而且对自己性骚扰，于是极力挣扎，但仍未能制止到女子的纠缠。而当时同房的另一男子，过程中一直专注打机，对身旁男女的激烈动作完全没有反应。

最终，大叫救命，惊动网吧工作人员，加上受害人的同伴，才能合力将女子控制。被非礼的男子随即报警。

据网吧工作人员透露，涉事女子之前曾经在网吧内滋扰其他客人，但因没有肢体触摸，以为是顾客相识的才未有制止。

另外，有目击者指，起初以为二人是情侣，发生了争执，所以不好介入。

目前，警方未就事件有通报，未知涉案女子的动机及警方的处理方法。

 

