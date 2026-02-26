Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低头族国宝｜大熊猫执游客掉下手机把玩拒还 饲养员用食物引诱都冇用

即时中国
更新时间：18:00 2026-02-26 HKT
发布时间：18:00 2026-02-26 HKT

四川成都一个大熊猫景区日前上演一幕「人猫争手机」趣剧。一名游客不小心将手机跌入熊猫园区，其中一只大熊猫「执到宝」，将手机当成新玩具紧抱怀中，任凭饲养员点样用美食利诱都不肯放手，场面令人哭笑不得。

「食物引诱」攻防战

事发在2月22日，四川都江堰中华大熊猫苑景区。网上流传影片所见，一名游客手机意外跌咗入园区，一只好奇嘅大熊猫随即上前，如发现新大陆，将手机一把拿起，然后坐著慢慢「研究」。

景区「奶爸」（饲养员）见状，立刻手持长夹同埋大熊猫最钟意食的甘笋赶到现场，想用「食物交换」，怎料这只国宝完全不领情，还跟奶爸斗智斗力。每当奶爸想用想夹走手机，大熊猫就迅速将手机抢返，揽得更实，一副「你越要，我越唔俾」的得戚样，搞到奶爸束手无策。

最后，大熊猫玩到厌，加上听到「奶妈」呼唤，才随手将手机掉在地上，奶爸先可以成功用夹仔将手机「救」返，物归原主。

专家解释，大熊猫注意力其实好短暂，当玩到厌、觉得「冇瘾」之后，自然就会失去兴趣。

