拆甲救命｜湖南女心跳骤停险死 美甲太厚重阻碍医疗监测

湖南省一名28岁女子，日前突发突发性心肌炎，心跳骤停命悬一线，然而在抢救过程中，她一手长款美甲一度造成血氧监测受阻，迫使医生紧急联系专业美甲师到场「拆甲」，才为抢救赢得了宝贵时间。医生提醒，厚重美甲恐影响医疗监测，吁民众提高警觉。

美丽背后的健康隐患

据内媒报道，湖南临澧28岁女子丽丽（化名）2月5日因突发胸闷、乏力、头晕等不适，前往当地医院就诊后，检查指标疑似心梗，当日便被紧急转诊至湖南省人民医院急诊ICU。转入急诊时，小丽的病情急转直下，突发意识不清、呼吸微弱，还频繁发作室颤，经确诊为突发性心肌炎、心源性休克、心跳骤停，生命迹象岌岌可危。医疗团队迅速判断，问题出在丽丽过厚、过长的美甲上，这些装饰物阻碍了仪器光线的穿透，导致无法即时评估病情并调整治疗方案。

在万分紧急的情况下，医生做出了果断的决定：立即联系一位专业美甲师前来医院协助。待美甲师将丽丽指甲上的装饰物全部卸除后，监测仪器终于恢复正常。医护团队迅速根据准确的血氧指标调整治疗，经过多学科团队的全力施救，丽丽的室颤得到有效控制，生命征象逐渐平稳，最终成功脱离险境。

湖南省人民医院的医生指出，在临床上，因美甲干扰诊疗的情况并不少见。精致的美甲背后，可能隐藏著易被忽视的健康风险，例如指脉氧仪等许多医疗设备需透过光线穿透指甲或皮肤来侦测。过厚、颜色过深或贴有饰品的美甲会直接影响数据准确性，延误诊断与治疗。而且亦有可能增加感染风险，美甲过程中反复打磨会损伤指甲本身的保护层。若使用不合格的产品或操作不卫生，更可能引发指甲周边皮肤的细菌或真菌感染。

小知识：如何兼顾美丽与安全？

选择简约，源头降险：日常可优先选择简约、轻薄的美甲款式，并务必选择正规、卫生的美甲机构，以保障产品品质与操作安全。

适时卸载，为健康让路：若身体出现不适需要就医，应及时将指甲「卸下负担」，为主动扫清临床诊疗操作中可能遇到的障碍。

定期休息，理性守护：应定期让指甲恢复自然状态，给予其充足的「休息时间」。这不仅是对精致美丽的理性守护，更是对自身生命安全的郑重负责。