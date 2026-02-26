Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拆甲救命｜湖南女心跳骤停险死 美甲太厚重阻碍医疗监测

更新时间：19:00 2026-02-26 HKT
发布时间：19:00 2026-02-26 HKT

湖南省一名28岁女子，日前突发突发性心肌炎，心跳骤停命悬一线，然而在抢救过程中，她一手长款美甲一度造成血氧监测受阻，迫使医生紧急联系专业美甲师到场「拆甲」，才为抢救赢得了宝贵时间。医生提醒，厚重美甲恐影响医疗监测，吁民众提高警觉。

美丽背后的健康隐患

据内媒报道，湖南临澧28岁女子丽丽（化名）2月5日因突发胸闷、乏力、头晕等不适，前往当地医院就诊后，检查指标疑似心梗，当日便被紧急转诊至湖南省人民医院急诊ICU。转入急诊时，小丽的病情急转直下，突发意识不清、呼吸微弱，还频繁发作室颤，经确诊为突发性心肌炎、心源性休克、心跳骤停，生命迹象岌岌可危。医疗团队迅速判断，问题出在丽丽过厚、过长的美甲上，这些装饰物阻碍了仪器光线的穿透，导致无法即时评估病情并调整治疗方案。

湖南女美甲太厚重，心脏病发阻碍抢救。
在万分紧急的情况下，医生做出了果断的决定：立即联系一位专业美甲师前来医院协助。待美甲师将丽丽指甲上的装饰物全部卸除后，监测仪器终于恢复正常。医护团队迅速根据准确的血氧指标调整治疗，经过多学科团队的全力施救，丽丽的室颤得到有效控制，生命征象逐渐平稳，最终成功脱离险境。

湖南省人民医院的医生指出，在临床上，因美甲干扰诊疗的情况并不少见。精致的美甲背后，可能隐藏著易被忽视的健康风险，例如指脉氧仪等许多医疗设备需透过光线穿透指甲或皮肤来侦测。过厚、颜色过深或贴有饰品的美甲会直接影响数据准确性，延误诊断与治疗。而且亦有可能增加感染风险美甲过程中反复打磨会损伤指甲本身的保护层。若使用不合格的产品或操作不卫生，更可能引发指甲周边皮肤的细菌或真菌感染。

湖南女美甲太厚重，心脏病发阻碍抢救，专业美甲师到场「拆甲」。
小知识：如何兼顾美丽与安全？

选择简约，源头降险：日常可优先选择简约、轻薄的美甲款式，并务必选择正规、卫生的美甲机构，以保障产品品质与操作安全。

适时卸载，为健康让路：若身体出现不适需要就医，应及时将指甲「卸下负担」，为主动扫清临床诊疗操作中可能遇到的障碍。

定期休息，理性守护：应定期让指甲恢复自然状态，给予其充足的「休息时间」。这不仅是对精致美丽的理性守护，更是对自身生命安全的郑重负责。

