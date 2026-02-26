缅北四大家族︱最高法院：去年审结2.7万宗电骗案 彻底摧毁明家、白家

最高人民法院26日在记者会上介绍打击电骗犯罪情况，当中指缅北四大家族中的明家及白家，共有39人被判无期徒刑以上，当中16人已被执行死刑，彻底铲除该两个犯罪家族。

4.1万缅北遣返人员获刑

最高人民法院指，针对电信诈骗案件，坚持从定罪、量刑、财产处置等方面落实从严惩处要求，坚决打击电信网路诈骗犯罪，遏制犯罪高发多发态势。

缅北电骗头目明国平、明珍珍等11人已在温州被执行死刑。

对于跨境电诈犯罪集团的首要分子和骨干成员，以及所涉故意杀人、故意伤害、绑架等暴力犯罪，坚决从严打击。

截至2025年底，全国法院已一审审结涉缅北电诈犯罪案件2.7万余件，判处缅北电诈回流人员4.1万余人。

特别是境内外广泛关注的缅北「四大家族」犯罪集团案，明家、白家两大犯罪集团案已完成全部审理程序，39人被判处无期徒刑以上刑罚，其中16人被判处死刑立即执行，两大跨境武装犯罪集团被彻底摧毁。

法院又积极追赃挽损，在审判全流程督促犯罪分子主动退赃退赔，最大限度为受骗群众挽回经济损失。

此外，剥夺犯罪分子通过犯罪获得的非法经济利益，最大限度削弱其再犯罪的经济基础。