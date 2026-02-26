Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希音创始人罕见露面 拟3年内在粤投入逾百亿

即时中国
更新时间：09:23 2026-02-26 HKT
发布时间：09:23 2026-02-26 HKT

中国跨境快时尚巨头希音（Shein）创始人兼董事长许仰天，前天罕见现身广东省高质量发展大会现场。他称未来3年将在粤投入超过100亿元（人民币，下同）建智慧供应链体系，打造世界级时尚产业集群，并称广东是「希音的根」。

打造世界级时尚产业集群

据报道，许仰天1984年出生，十分神秘，极少露面及发表公开讲话。希音成立于2012年，最早以自主品牌起家，跟UNIQLO、Zara等采用相同模式，并逐渐发展「自营品牌+平台」模式。如今希音业务覆盖160多个国家和地区，已成长为全球3大时尚零售商之一，总部设在新加坡，但实际的运营中枢在广州市。

作为企业代表的许仰天发言称，希音自2014年落户广州以来保持高速增长，去年平台出口额已超千亿元。他现场解码希音的发展「密码」称，是广东完备的产业生态、一流的营商环境成就了企业快速成长，从番禺的服装工厂到白云的物流枢纽，再到遍布全省的跨境电商生态，广东产业生态构成了希音「小单快反」模式的核心支撑，使其能将设计稿到交付的周期压缩至2至3周。

许仰天透露指，未来3年，希音将在广东省内深度参与「跨境电商+产业带」试点，让更多中小工厂享受到跨境电商红利；将持续投入供应链赋能及人才培养，提升传统制造业的数字化转型；将续扎根广东，打造世界级时尚产业集群。

 
 

