春运返程︱浙江女塞车19小时 一个原因心跳暂停险死

农历年长假结束，许多人也在同一时间，急著回家上班上学。浙江有女子由福建回杭州遇上大塞车，19个小时只下车休息一次，导致患上「经济舱综合症」，双侧肺动脉多发栓塞，一度心跳暂停险死。

内媒报道，该女子早前由浙江自驾，春节年假后由福建回杭州，途中遭遇严重拥堵，在车内连续久坐长达19小时，期间仅下车休息一次。

全程慬下车休息一次

由于长时间保持坐姿，她下车后突然昏迷，经医院确诊为双侧肺动脉多发栓塞，甚至一度出现心跳骤停。

福建中医药大学附属第三人民医院的医生指出，如果连续久坐超过4小时，下肢血液流动会明显减缓，形成深静脉血栓的风险随之上升；若再饮水不足，血液黏稠度将进一步增加。一旦血栓脱落并堵塞肺动脉，极易引发急性呼吸衰竭，甚至导致猝死。

每小时补充约150毫升水分

医生建议，长途出行过程中最好每隔1至2小时主动活动下肢，比如用力勾脚尖，有条件时下车步行5分钟左右，以促进血液循环。

此外，每小时应补充约100至150毫升水分，帮助维持血液流动状态。肺栓塞早期症状较为隐匿，但一旦突发胸痛、呼吸困难、晕厥或出现单侧腿部肿胀，就应立即就医，以免延误治疗。