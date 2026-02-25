Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不平等合约？︱海南教师参加新工招聘试被炒 教育局：将劳动仲裁

即时中国
更新时间：17:00 2026-02-25 HKT
发布时间：17:00 2026-02-25 HKT

海南有中学教师，因为试到其他单位应试，找更佳的工作机会，遭任职的校方知悉解雇，在网上引起热烈讨论。原来，校方的合约注明，合约期内不得报考其他单位。当地教育局指，事件已交劳动部门仲裁。

网民批教师既要又要

据中国新闻周刊报道，海南民办的三亚中学2025年开除了一名教师，理由是对方在合约期内，即在「2025年9月至10月期间，未经学校批准名了其他单位的招聘并参加考试」，指教师已违反学校《教职工管理规定》，属于严重违纪行为，决定予以开除处分。

三亚市教育局人事科工作人员24日确认事件属实，指涉事教师去年7月入职三亚中学，聘用合同期限为3年。

该教师被开除后，已经申请劳动仲裁。上述工作人员指，劳动合同里面已经写到，在合同期限内未经单位允许，不能去报考其他单位，至于这样的约定合理与否，要等劳动部门去裁决。

对方又透露，涉事教师参加的招聘考试未通过，但因公开考试成绩，被三亚中学知悉而采取行动。

该工作人员指，三亚中学属于民办学校，由于教师流动性比较大，校方为了方便管理，才有这样的规定。他说，如果劳动部门最后裁决校方的规定不合理，他们会督促校方去改善这样的规定，不仅要做到公平公正，还要有一定的人文关怀。

网民对事件有热烈讨论，部份认为聘用合同内容不合理，「违法违规的合同内容应该归属无效」、「违法合同条款，签了也无效的」、「只是去考试，人家就想练练手不行吗」、「不是工作自由吗」、「教师也是工作，不要道德绑架，人往高处走」。

也有很多网民认为教师应尊重合约精神，「提前报备既是尊重，也是对学生和岗位负责」、「既要又要」、「老师考编是好事，但也要顾及学校正常教学秩序」、「吃著碗里看著锅里」。

 

