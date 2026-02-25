春节丁财两旺创新高 国内游5.96亿人次总花费逾8千亿

马年春节9日长假结束，全国文旅消费成绩单出炉。全国国内出游5.96亿人次，国内出游总花费8034.83亿元（人民币，下同），假日游客人数和花费均创历史新高。多地景区、餐饮门店人气爆棚，「反向过年」与「返乡游」双向奔赴。自驾游迎来显著增长，一批县城酒店入住翻番。中国旅游研究院院长戴斌展望，今年旅游经济将迎「高开稳走」新格局。

相关新闻：内地春节档总票房57.52亿 比去年下降近4成

错峰旅游成过年新方式

今年春节假期从2月15日到2月23日，一共9天，较去年多1天。经文化和旅游部资料中心测算，9天假期间，全国国内出游5.96亿人次，较去年春节假日8天增加0.95亿人次；国内出游总花费8034.83亿元，较去年增加1264.81亿元，假日游客人数和花费均创历史新高，全国文化和旅游市场平稳有序。

超长假期让人们有了更充裕的时间阖家团圆，「探亲+旅游」、分段旅游、错峰旅游等成为过年新方式。去哪儿旅行数据指，返乡年轻人「订爆」县城酒店，安徽阜阳临泉县、湖南常德汉寿县、广西钦州灵山县等多地非旅游景区类县城酒店入住量翻倍增长。

相关新闻：港珠澳大桥︱「港车北上」昨逾1.53万车次破记录 春节假期单日车流连续三日创新高

港商连锁酒店生意火爆

港商吴先生在福建南安市水头镇投资的一家连锁酒店，春节期间生意火爆。他告诉《星岛》，广东、浙江等地游客自驾游到厦门、泉州，但城市酒店很难订到或价格很贵，水头镇距厦门、泉州只有40分钟左右车程，成为他们的选择。

「反向过年」也从一种小众选择变成潮流。由于太原到上海的机票较上海到太原，单人单程便宜千余元，在上海工作的山西女孩刘鑫选择接父母来沪过年。她用省下来的「机票预算」带著父母到上海迪士尼乐园、上海科技馆、武康路等地游玩，「父母玩得很尽兴，也更加理解和支持我在上海工作的选择！」去哪儿数据显示，今年春节60岁以上老人酒店入住量同比增长56%。

相关新闻：反向过年︱父母入城过年带动银发经济 北上广深酒店长者客同比增56%

福建推逾4300场文旅消费活动

央视新闻报道亦指，今年春节各地集中发放消费券和专项补贴，推动文旅市场购销两旺。其中福建推出4300多场文旅消费活动、560多项优惠政策；湖南通过发放消费券、景区门票优惠、艺术惠民演出等开展促消费活动3000余场。

科技赋能场景创新，福建泉州非遗灯会上线超2000盏非遗花灯，以数字光影技术打造「火树银花不夜天」的新春盛景，创新推出「世遗探秘」全域AI剧本游。乡村旅游红红火火，各地推出古镇民俗、乡村专线、田园体验等产品，让游客赏绿水青山、忆浓浓乡愁。