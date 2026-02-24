CCD电子古董︱旧数码相机变「黄金」？ 市场疯抢5年价涨100%

科技产品推陈出新，大众都认为跌价是理想当然。近年内地市场掀起「电子古董」的炒卖热潮。多款已停产或旧型号的数码相机，因其独特的成像风格，在社交平台及「网红」带动下再度爆红，二手市场价格水涨船高。有网民惊讶地发现，自己6年前购买的旧相机，如今市价竟不跌反升；更有热门型号如理光（Ricoh）GR3，在5年间价格翻了一倍，被戏称「涨得比黄金还狠」。

旧数码相机原本无人问津变被抢购对象。微博@呆哥View

理光GR 3一直深受用家欢迎。财经网

内地《九派新闻》报道，有网民近日翻出6年前以2459元（人民币，下同）购入的一部佳能（Canon）相机，好奇之下上网搜寻，竟发现同型号的二手价格已涨至超过4000元，升值惊人。

理光、富士成「理财产品」

这股怀旧相机热潮中，升值最夸张的品牌之一，包括理光。有消费者指出，2020年时，一部全新的理光GR3相机官网售价约4000多元，当时因觉偏贵而未有入手。岂料时至今日，同款的二手相机价格已飙升至近9000元，五年涨幅接近100%。有人形容成情况「快跟黄金一样」。

另一日本品牌富士（Fujifilm）的相机亦同样成为「理财产品」。有消费者称，富士XT30二代等热门型号，即使官网定价8000多元，但长期处于缺货状态，每次补货都瞬间被秒杀。若想买到现货，往往需向经销商加价一、两千元。

CCD「傻瓜机」身价翻十倍

价格升幅最为惊人的，要数被称为「CCD相机」的千禧年代旧式数码相机。这类采用CCD感光元件的「傻瓜机」，在智能手机兴起后早已停产，四、五年前在二手市场仅售一、两百元。

近年因其拍摄出来的照片自带「复古滤镜」，成像具有独特的柔光及冷色调氛围，正合时下年轻人的审美，因而再度在社交平台爆红。如今，一部品相稍好的CCD相机，便宜的也要七、八百元，较新型号甚至索价过千，价格在短时间内翻了近十倍，二手交易异常活跃。这股由「情怀」及「稀缺性」带动的复古电子产品炒风，相信仍会持续一段时间。