红旗轿车使用权︱山东男¥5600玩套圈中奖 无赖老板拒认数

即时中国
更新时间：18:54 2026-02-24 HKT
发布时间：18:54 2026-02-24 HKT

内地新年市集，不时有人摆摊「套圈」，只要玩家按要求圈中，就可获礼品。惟山东济宁曲阜早前发生一宗争拗事件，一名男子在一个套圈游戏中，豪掷5600元（人民币‧下同），成功套中「红旗轿车两年使用权」大奖。岂料，档主竟当场反口，以诸多借口拒绝兑现奖品，甚至一度声称「一分钱不退」。最终在警方介入下，档主才只退还本金。

当日男子套圈中奖，老板却以不同理由拒发奖。微博@第一现场
内地媒体《第一现场》报道，该名男子被游戏档口「套中三次即获红旗车两年使用权」的巨奖所吸引，遂不断购买胶圈尝试。他表示，自己共花费5600元购买胶圈，在还剩下1000多个圈时，终于成功套中第三次，达成获奖条件。

当他兴奋地向档主领奖时，对方却立即变脸，拒绝兑现承诺。据悉，档主当时以车辆并非其所有、车主身在国外、没有车匙及行车证等借口，意图赖账。

眼见档主反口，该男子坚持维权，双方争持不下，最终需要报警处理。在警方到场介入调解后，档主才同意退还该男子用于购买胶圈的5600元本金。然而，对于原先承诺的「红旗车两年使用权」大奖，档主并未有任何形式的兑现或额外赔偿。

事件在网上曝光后，引发大量网民讨论，不少人批评档主的行为如同「诈骗」。

