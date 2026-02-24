Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南汉放烟花当场身亡 家属：没飞起就炸了

即时中国
近日，湖南省湘阴县发生一宗令人痛心的意外。一名33岁男子在燃放烟花时，烟花发生「炸膛」（在发射管内爆炸）意外，不幸胸部被击中，导致当场身亡。目前当地多个部门已介入调查。

据悉，事件最初由死者的姐姐于2月23日在网上发文披露。她悲痛地表示，33岁的弟弟在放烟花时遭遇炸膛意外，不幸离世。

涉案烟花。 新京报
2月24日，内媒向事发地的社区居委会求证。居委会工作人员证实了该宗悲剧，并表示事故确切发生时间为22日。针对肇事烟花是否存在质量（品质）问题，相关单位正在进行详细调查，目前多个政府部门也已介入处置善后事宜。

湘滨镇政府方面在接受采访时指出，案发地点实际上属于「烟花限放区」。官方目前将此案定性为意外事件，至于具体的肇事原因、烟花来源以及相关责任归属，相关的调查工作仍在持续进行中。

