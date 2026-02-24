皇岗口岸｜跨境司机裤袋胀卜卜 超额携21.2万港币现金断正｜有片

深圳皇岗海关近日在口岸出境车道查获一宗旅客违规携带超额现金案件，一名跨境客车司机因裤袋异常「鼓胀」，被关员识破，搜出其未向海关申报的21.2万港元现金。

事发当天，一辆跨境客车驶经皇岗口岸出境车道，海关关员在进行例行监管时，察觉该车司机的裤袋有明显的异物，显得异常鼓胀。

经进一步检查，关员在该名司机的裤袋内发现一个黑色胶袋包裹现金，清点后确认为港币21.2万元。海关核查后发现，该名司机属于15天内多次出境的「常客」旅客，其携带的现金已远超规定限额。

海关提醒：根据相关规定，15天内第二次及以上出境旅客可携带等值不超过1000美元港币现钞，超出额度的海关不予放行。如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。

