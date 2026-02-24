Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇岗口岸｜跨境司机裤袋胀卜卜 超额携21.2万港币现金断正｜有片

即时中国
更新时间：15:20 2026-02-24 HKT
发布时间：15:20 2026-02-24 HKT

深圳皇岗海关近日在口岸出境车道查获一宗旅客违规携带超额现金案件，一名跨境客车司机因裤袋异常「鼓胀」，被关员识破，搜出其未向海关申报的21.2万港元现金。

相关新闻：港珠澳大桥｜车藏近150公斤银砖价值数百万 跨境司机闯关断正

相关新闻：文锦渡口岸｜货车油箱暗格起获9银砖 重134kg价值近¥430万

事发当天，一辆跨境客车驶经皇岗口岸出境车道，海关关员在进行例行监管时，察觉该车司机的裤袋有明显的异物，显得异常鼓胀。

经进一步检查，关员在该名司机的裤袋内发现一个黑色胶袋包裹现金，清点后确认为港币21.2万元。海关核查后发现，该名司机属于15天内多次出境的「常客」旅客，其携带的现金已远超规定限额。

海关提醒：根据相关规定，15天内第二次及以上出境旅客可携带等值不超过1000美元港币现钞，超出额度的海关不予放行。如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
10小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
7小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
7小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
21小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
20小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
4小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
7小时前
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
7小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
4小时前