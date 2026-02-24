女子西藏雪山失踪一天奇迹获救 靠牛粪保温衞生巾包脚逃鬼门关

西藏山南市库拉岗日景区近日发生一宗行山女子失踪惊魂。一名女游客于22日在徒步期间，因突遇暴雪与团队失散，失联超过一天。当地政府、警方及村民随即展开大规模通宵搜救，最终于翌日在一处牛棚内寻获该名女生。在严寒天气下，女子利用牛粪堵住棚口保暖，奇迹般在恶劣环境下生还，身体状况良好。

事发在22日，该名女生跟随旅行团在库拉岗日行山，途中天气突变，下起大雪。领队见状决定带领团队下撤，但该女生在能见度极低的情况下走错方向，与大队失散。

天气突变与大队失散

据当地民宿老板透露，当地有不成文规定，会扣起上山游客的身份证，待其下山后领回。当晚7时许，该女生迟迟未归，村里意识到事态严重，随即组织多批村民及警察，连夜冒著大雪上山搜救。

搜救人员于23日中午，终在一处牛棚内发现了失联的女生。参与救援的人员赞叹她「非常厉害」，指她在失联后保持冷静，有意识地利用牛棚内的牛粪堵住棚口以抵御风雪，并用卫生巾包裹双脚保暖。

女子获救时感自责

该救援人员表示：「我们参与的都完全不敢想这种环境能活下来。」据悉，该女生被寻获时虽感自责，但在镜头前仍以笑容面对大家。她及其报名的旅游公司已承担了是次搜救所需费用。事后，当地为安全起见曾一度封山，现已重新开放。