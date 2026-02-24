西安暴雪｜24小时内温差20度 一天穿越冬夏两季

农历正月初七（2月23日），古城西安在经历了初春般的暖意后，突然迎来一场罕见的暴雪，让市民和游客体验了24小时内近20℃的「极速冷冻」，仿佛一天内就过完了一年四季。

受强冷空气与暖湿气流交汇影响，西安天气上演戏剧性转变。就在前一天（22日），市区气温高达20℃，不少市民仅穿单衣出行。然而，23日中午起，气温骤降至0℃左右，大范围的降雨迅速转为「鹅毛大雪」。雪片大如「一元硬币」，漫天飞舞，将整座城市迅速装点成一片银白世界。

来自深圳的游客黄女士在接受内媒采访时惊叹道：「昨天还像夏天，今天就穿越回了冬天！」

此次降雪来势汹汹，强度极大。据气象数据显示，泾河国家站单日降水量达19.6毫米，打破了当地二月份的历史纪录，而且出现了罕见的「短时强降雪」现象，1小时雪量最高达6.6毫米。

为此，西安市气象台于23日中午接连发布暴雪蓝色预警与道路结冰预警，提醒公众降雪量大，路面湿滑易结冰，需注意出行安全与防寒保暖。

这场大雪让古城西安尽显「雪落长安」的诗意景致。城墙、楼宇、街巷银装素裹，红梅与白雪相映成趣，美不胜收。市民与游客纷纷走出家门，驻足赏雪拍照，社交媒体也被壮丽的古城雪景迅速「洗板」。

根据气象台预报，此次雨雪天气已于23日傍晚自西向东逐渐结束。未来几天（24日至27日），西安将以多云到阴天为主，气温逐步回升，预计到27日，最高气温将重新攀升至18℃左右。

