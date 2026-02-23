Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯贝加尔湖｜车辆沉湖致8死事发影片曝光  1人奋力抓绳索逃生

即时中国
更新时间：21:09 2026-02-23 HKT
发布时间：21:09 2026-02-23 HKT

大年初四（20日），一辆载有8名中国游客的车辆在俄罗斯贝加尔湖奥利洪岛附近因冰面破裂沉湖，其中1名中国游客成功逃生，其余7名中国游客及1名司机溺亡。事故一刻的视频在网上曝光。

据俄罗斯媒体报道，载有中国游客的车辆沉湖瞬间被拍了下来，视频显示，车辆缓缓下沉，疑似有一人抓住了施救绳索。

俄罗斯贝加尔湖车辆沉湖致8死事发影片曝光。
罹难的中国游客所搭乘的同款「小钢炮」汽车。
事发于20日下午3点半，一辆当地特色的「小钢炮」面包车行驶至贝加尔湖结冰的湖面时，冰层突然破裂，车辆坠入湖中。当地政府称，事发地点位于前往奥利洪岛的冰面通道，该通道未开放，且禁止车辆通行。

有报道称，涉事44岁司机为当地男子，曾担任儿童足球教练，据称他以远低于市场价接单，非正规旅行社。

网民：看著活活淹死

另有气象爱好者称，贝加尔湖所在的中西伯利亚地区本月15日起气温一路向上，湖畔城市伊尔库茨克日平均气温2.3度，创下100多年来2月最高值，令冰面更加脆弱。

21日，当地潜水员已从贝加尔湖底打捞出8具遇难者遗体，遇难者中包括车辆司机和7名中国公民。有网民大叹：「悲剧，眼睁睁看著活活淹死。」

