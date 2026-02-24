Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

团年饭呃秤？︱18公斤活羊烤完剩3.5公斤 调查指宰杀前被狂喂饲料

即时中国
11:59 2026-02-24 HKT
11:59 2026-02-24 HKT

近日，网传「在大草原烤全羊店就餐时，活羊烤制完成后大缩水」一事，引发社会关注。该市南岸区市监局24日通报称，商家宰杀羊前，曾非正常持续投喂玉米、干草等饲料和水，以达到「呃秤」目的，已责令商家停止违法行为、按照「退一赔三」赔付消费者。

此前报道，重庆王女士近日向内地传媒反映，除夕夜带著家人在大草原烤全羊重庆南滨路店购买了1188元年夜饭套餐，到店后秤重活羊为36斤（18公斤），结果烤完端上来后，王女士觉得有些不太对，「羊特别小还很薄，几乎没有肉」，质疑「偷龙转凤」「缺斤少两」，引起网民热议。

随后王女士要求商家称重，商家向她解释，羊肉烤完后只剩下4成，拒绝再秤。无奈之下，王女士选择报警。警方到场后，商家再秤羊肉，显示只有6.9斤（约3.5公斤）。商家这时再解释，杀完羊去了内脏重量只剩4成，烤后羊肉重量还会有损失。

官方通报。
官方通报。
现场称重，实际重量为6.9斤（约3.5公斤）。
现场称重，实际重量为6.9斤（约3.5公斤）。

去内脏后重量剩4成

内地「荔枝新闻」向涉事门店核实，工作人员解释，活羊秤重宰杀，都是经过消费者确认的，同时对羊腿还做了标记。至于重量相差为何这么大？商家说，活羊存在个体差异，喜好也不同，烤出来的样子都不一样。王女士这只羊，烤得比较干，重量流失相对较多。

对于商家的说法，王女士无法接受，36斤活羊烤完剩下6.9斤，是否属于正常情况？王女士希望网友们一起评评理，她同时向属地市场监管部门反映，正等待主管部门介入调解。

市监局通报调查结果

据重庆市南岸区市监局24日通报，消费者通过美团平台购买「大草原烤全羊南滨路钟楼店」（个体工商户，营业执照名称为「南岸区业态餐饮店」）烤全羊套餐后，于2026年2月16日早上11时到店选羊，并现场监督活羊的称重（活羊重量为36斤）和宰杀，并对羊腿、羊尾分别做了标记。当晚7时左右，消费者到店后对之前相关标记进行了确认，但对烤制后的成品羊提出异议，认为「体积过小」，并经现场称重，实际重量为6.9斤（不含羊头、羊血、羊蹄、羊皮、羊内脏等）。经调查，该商家从购进活羊到宰杀前，曾非正常持续给羊投喂玉米、干草等饲料和水，以达到虚增活羊重量的目的。该店涉嫌违反法规，被责令停止违法行为、按照「退一赔三」赔付消费者费用。

 

 

