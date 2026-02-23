Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

团年饭呃秤？︱18公斤活羊烤完剩3.5公斤 商家解释：正常

即时中国
更新时间：20:14 2026-02-23 HKT
发布时间：20:14 2026-02-23 HKT

重庆王女士近日内地传媒反映，除夕夜带著家人在大草原烤全羊重庆南滨路店购买了1188元年夜饭套餐，到店后秤重活羊为36斤（18公斤），结果烤完端上来后，王女士觉得有些不太对，「羊特别小还很薄，几乎没有肉」，质疑「偷龙转凤」「缺斤少两」，引起网民热议。

随后王女士要求商家称重，商家向她解释，羊肉烤完后只剩下4成，拒绝再秤。无奈之下，王女士选择报警。警方到场后，商家再秤羊肉，显示只有6.9斤（约3.5公斤）。商家这时再解释，杀完羊去了内脏重量只剩4成，烤后羊肉重量还会有损失。

去内脏后重量剩4成

内地「荔枝新闻」向涉事门店核实，工作人员解释，活羊秤重宰杀，都是经过消费者确认的，同时对羊腿还做了标记。至于重量相差为何这么大？商家说，活羊存在个体差异，喜好也不同，烤出来的样子都不一样。王女士这只羊，烤得比较干，重量流失相对较多。

对于商家的说法，王女士无法接受，36斤活羊烤完剩下6.9斤，是否属于正常情况？王女士希望网友们一起评评理，她同时向属地市场监管部门反映，正等待主管部门介入调解。

