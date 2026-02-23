成都大熊猫基地︱百厌星掟螺丝帽入场馆即封 排队数小时游客超扫兴
更新时间：19:22 2026-02-23 HKT
发布时间：19:22 2026-02-23 HKT
发布时间：19:22 2026-02-23 HKT
内地网红大熊猫再遭无妄之灾。本月21日，成都大熊猫繁育研究基地内，有游客向「和花」及「和叶」的活动场馆内投掷螺丝帽，导致园方为安全起见，需紧急将两只大熊猫收回室内，并封锁场馆进行消毒及排查。
由于新春期间，有大批游客原到来想探望「和花」及「和叶」，事件令大批已排队数小时的游客大失所望。当地警方证实，已将肇事的未成年游客及其家长带走调查，并对其进行了批评教育。
有游客已排队2小时
极目新闻报道，事发在21日下午。目击游客称，在「和花」的「6号别墅」外已排队超过两小时，即将看到「花花」真身时，却被告知场馆需暂时关闭，因有小孩向场内投掷螺丝帽。
工作人员随即进入场馆搜索，约一小时后寻获一颗螺丝帽，一度重开场馆。但仅3分钟后，大熊猫又被紧急收回，因肇事小孩称找到的并非其所掷之物。园方只能全面封锁场馆，并报警处理。事件令现场数以百计、部分更是远道而来的游客鼓噪，抱怨「排了个寂寞」。
成都警方事后表示，已将肇事小孩及其家长带返派出所，进行批评教育并要求写下承诺书。据悉，工作人员最终在园区找到两颗螺丝帽，相信是园区护栏上松脱的螺丝，被小孩拧下后扔进场馆。
最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
2026-02-22 17:10 HKT