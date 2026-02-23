《惊蛰无声》现实版︱航天科研人员变间谍细节 为数十万泄国家机密

《惊蛰无声》是内地春节上映电影，剧情涉及中国间谍犯罪。央视新闻周一（23日）揭露一宗现实版《惊蛰无声》的事件，当中涉及航天科学研究人员赵学军留学遭金钱策反案的内情。

赵学军是我国某科研院所的科研人员，属于重要涉密人员，2009年赴西方某国留学，谁知才到国外就被当地一名外籍男子盯上了。

属航太科学研究人员

负责案件的北京市国家安全局干警指，对方多​​次称赞赵学军，赞赏他的学识，与其进行了结识，之后更是多次以项目成功赚钱为由，请他吃烧烤，双方增进感情。

赵学军因间谍罪被判处有期徒刑7年。央视截图

在单位，赵学军一直觉得自己的专业才能没有得到充分的重视，刚到国外人生地不熟的他不仅受到对方的热情宴请，自己的专业学识还被对方大加赞赏，赵学军的自尊心得到满足，双方关系不断好好。

赵学军在节目透露，对方曾指赵自己是替情报部门工作，正好符合对方需求，希望能够为他们工作，一个月是1000美元，如果有出色的报告，还可以再加800美元。

用对方提供器材传输机密

回国后，赵学军利用在科研院所工作的便利条件，大量搜集中国航天领域核心要害情报，并使用境外间谍情报机关提供的专业间谍器材将情报提供给对方，其间收取数十万元的间谍经费。

赵学军事后承认，自己没有原则，贪图小利，忘记自己应保密的身份。2019年6月，国家安全机关对赵学军采取强制措施。 2022年8月，赵学军因间谍罪被判处有期徒刑7年。

