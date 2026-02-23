冬季奥运︱胡锡进批美方捧刘美贤踩谷爱凌 「小肚鸡肠真的很low」

同样生于美国，同为华裔，同样站上体坛巅峰，刘美贤夺金占尽头条，父亲参与民运后流亡美国成为话题，替中国披战袍的谷爱凌则成为抨击焦点，美国副总统万斯和财政部长贝森特直接点名批评她。

北京《环球时报》前总编辑胡锡进撰文认为，谷爱凌4年前只是舆论对她有些揶揄，今年则受到政界狂批，而刘美贤则被美国舆论狂赞，不仅把她对美国的「忠诚」与谷爱凌的「不忠」做对比，而且还大肆渲染其父80年代末流亡美国的背景，称她为「XX二代」，将对她的宣传高度意识形态化。给体育掺入这么多尖锐的政治内容，真的很low。



文章指出，中国各行各业都有很多优秀人才去了国外，中国著名女排运动员郎平在北京奥运会时就是美国女排主教练。中国乒乓球运动员经常在比赛的球台对面遇到代表其他国家出战的前队友。中国舆论总体上也对他们保持了友好。

胡锡进说，通过谷爱凌和刘美贤这件事，让很多中国人更加看清了美国社会、包括舆论界和政界的小肚鸡肠。他们对谷爱凌的攻击以及拿刘美贤当「正面楷模」贬损她，这哪里像是一个开放社会所应有的表现？每个国家都有民族主义，也都有相对「狭隘」的一面，但美国的这一点即使拿到世界上横向去比，也属于很寒掺的。



有分析认为，谷爱凌是出于利益才代表中国队出战的。胡锡进不排除谷爱凌有这样的考虑，但认为今天的中国强大了，能够为代表中国队出战的谷爱凌提供她代表美国队出战实现不了的利益，她看得准，选择了中国队，这是中国发展所聚拢起的磁石效应。未来会有更多才俊投到中国麾下，谷爱凌代表了一种先声，这又有什么不好？