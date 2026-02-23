Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界尽头︱俄国极光村暴雪封路变孤岛 逾百中国游客除夕前受困40小时

即时中国
更新时间：13:00 2026-02-23 HKT
发布时间：13:00 2026-02-23 HKT

俄罗斯免签后，大量中国游客在农历新年前后涌到俄国旅行，但在当地的安全成为近日关注焦点。除接连有国人在贝加尔湖出事致共8名中国游客死亡外，有世界尽头之称的观极光胜地捷里别尔卡，早前也发生中国游客遇险事件，由于暴雪封路令该村与外界断绝联络，一度有逾百名中国游客被困超过40小时。

数十旅巴汽车堵路上过夜

捷里别尔卡这条被称为「世界尽头」、「世界最孤独秋千」 的村庄，位于俄罗斯摩尔曼斯克州、巴伦支海沿岸，地处科拉半岛尽头，是追极光的绝佳地点，近年成为中国游客的热门打卡地。

相关新闻：俄罗斯贝加尔湖｜黑司机载7中国客硬闯冰面堕湖 8人遗体已被打捞上岸

据上游新闻报道，上海孙女士趁春节假期与妈妈到俄罗斯旅游，14日早上进入捷里别尔卡一日游，但回程时旅游巴因大雪，「2月14日一整晚都被困大巴上过夜，前后有几十辆大小汽车排队」。

她指，导游曾设法返回捷里别尔卡买面包、热水给游客，但被困至2月15日下午4点，旅巴仍未获放行，于是众人折返捷里别尔卡。

孙女士等游客，之后获安排入住当地唯一的学校，有暖气，热水，厕所。她抵达时，发现校内已有很多中国游客暂避。直至2月16日上午11点，孙女士一行才成功返回摩尔曼斯克。

广东女游客「小呐」表示，她和朋友是2月13日到达捷里别尔卡，原定16日离开，但因天气将会恶化，提早15日晚坐包车离开，却发现对外道路已封闭，于是获安置在捷里的学校。15日晚上10点，他们搭乘一辆要离开的道路救援装甲警车，跟著几个中国游客一起离开，「小呐」表示，自己离开时，安置点还有百余名中国游客滞留。

俄媒报道，由于恶劣天气，加上设备故障，数百名游客在捷里别尔卡被困，滞留外来人员约480人，其中外国人343人。当地政府在学校及文化宫设安置点。目前滞留游客都已安全离开。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
23小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
21小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
6小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
6小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
3小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
5小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
7小时前