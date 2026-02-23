世界尽头︱俄国极光村暴雪封路变孤岛 逾百中国游客除夕前受困40小时

俄罗斯免签后，大量中国游客在农历新年前后涌到俄国旅行，但在当地的安全成为近日关注焦点。除接连有国人在贝加尔湖出事致共8名中国游客死亡外，有世界尽头之称的观极光胜地捷里别尔卡，早前也发生中国游客遇险事件，由于暴雪封路令该村与外界断绝联络，一度有逾百名中国游客被困超过40小时。

数十旅巴汽车堵路上过夜

捷里别尔卡这条被称为「世界尽头」、「世界最孤独秋千」 的村庄，位于俄罗斯摩尔曼斯克州、巴伦支海沿岸，地处科拉半岛尽头，是追极光的绝佳地点，近年成为中国游客的热门打卡地。

据上游新闻报道，上海孙女士趁春节假期与妈妈到俄罗斯旅游，14日早上进入捷里别尔卡一日游，但回程时旅游巴因大雪，「2月14日一整晚都被困大巴上过夜，前后有几十辆大小汽车排队」。

她指，导游曾设法返回捷里别尔卡买面包、热水给游客，但被困至2月15日下午4点，旅巴仍未获放行，于是众人折返捷里别尔卡。

孙女士等游客，之后获安排入住当地唯一的学校，有暖气，热水，厕所。她抵达时，发现校内已有很多中国游客暂避。直至2月16日上午11点，孙女士一行才成功返回摩尔曼斯克。

广东女游客「小呐」表示，她和朋友是2月13日到达捷里别尔卡，原定16日离开，但因天气将会恶化，提早15日晚坐包车离开，却发现对外道路已封闭，于是获安置在捷里的学校。15日晚上10点，他们搭乘一辆要离开的道路救援装甲警车，跟著几个中国游客一起离开，「小呐」表示，自己离开时，安置点还有百余名中国游客滞留。

俄媒报道，由于恶劣天气，加上设备故障，数百名游客在捷里别尔卡被困，滞留外来人员约480人，其中外国人343人。当地政府在学校及文化宫设安置点。目前滞留游客都已安全离开。