中坚胡积臣转发辱华图 皇马官微道歉中国网民拒收货

西班牙球队皇家马德里中坚甸恩胡积臣早前在社群平台转发一条被指涉及辱华的多图动态，遭到中国网民围剿。皇马22日晚在官微发道歉声明，指胡积臣误传冒犯性帖子。不过，网民拒绝接受道歉。

皇马中坚胡积臣卷入辱华风波。

综合内媒报道，皇马中坚甸恩胡积臣（Dean Huijsen，内地译赫伊森），日前在社群平台，转发一条多图动态，首张截图下写著两条英语评论「就连中国人都会觉得他像中国人」、「用牙线都能挡住他的眼睛」，有明显的辱华意味，胡积臣随后删除。

网民在删除前已截图，并迅速在网络散播，惹来大量内地网民留言，声讨胡积臣辱华。

群情汹涌下，皇马官微在22日晚发道歉声明，指此事「纯属无心之过」。胡积臣：「我谨向中国朋友们真诚致歉。此前我不慎转发了一条包含冒犯性内容的帖子，纯属无心之过，对因此造成的困扰表示歉意。」

网民怒火未因道歉声明平息，认为「这种事应是球员亲自道歉」、「官网无公告及涉事海外平台并未同步发帖」，看不到真诚歉意。

胡积臣，2005年4月出生于荷兰阿姆斯特丹，西班牙职业足球运动员，司职中坚，现效力西甲皇家马德里。