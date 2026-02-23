Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春节出境游火爆 华人「占领」荷兰梵高博物馆

即时中国
更新时间：08:57 2026-02-23 HKT
发布时间：08:57 2026-02-23 HKT

今年春节，内地出境游火爆。内地媒体称，中国游客足迹遍布世界各地，泰国、韩国、冰岛、澳洲、荷兰等地的博物馆、景点已经被中国游客占领。荷兰梵高博物馆国人占比90%，馆内到处都能听到中文。国家移民管理局预测，春节假期（2月15日至23日）全国口岸日均出入境旅客将超过205万人次，较2025年春节假期增长14.1%。

挪威特罗姆瑟山响彻「新年快乐」

《21世纪经济报道》报道，沙特首个世界文化遗产——石谷考古遗址所在地埃尔奥拉，近日涌入大量中国游客，无论是当地景点、酒店和餐馆，「含中量」急剧上升，有些酒店早餐时段放眼望去全都是中国人，网友戏称「恍惚间以为回国了」。

小红书用户也反映，2月15日墨尔本著名景点「十二门徒」景区内全都是中国人。荷兰梵高博物馆国人占比90%，馆内到处都能听到中国话。还有中国游客透露，除夕夜在挪威特罗姆瑟山顶过节时，整个山顶中国同胞含量80%，几乎占领了整个山顶，以至于零时大年初一时间一到，整个山顶都是大家用中文互道新年快乐。

同程旅行资料显示，春节节中出境游热门目的地十大包括曼谷、吉隆玻、首尔、新加坡、香港、巴厘岛、悉尼、胡志明市、澳门、普吉岛。

 
 

