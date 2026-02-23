妈祖巡游︱赞助商捐¥50万换男童上桥？ 官方通报……

广东湛江东海岛石拾村大年初二举行妈祖巡游，但疑有赞助商花大钱，让自己完全不懂仪式的亲属小男孩临时顶替扮妈祖，甚至一度传出神轿抬不起等灵异事件，事件惹来多方质疑。湛江经济技术开发区管委会周日（22日）通报事件，否认有人「资本介入换童」。

通报指，18日（初二），什石村部份村民以营造新年氛围为由，自行在村内范围组织妈祖巡游活动。巡游开始前，女童许某涵（10岁）在家人带领下到现场玩，许某涵看到巡游轿后想爬上去，家人劝阻不成便任其登轿。

根据当地习俗，登上巡游轿的许某涵遂被视为「新童」。一直被作为「童」的许某蓝（17岁，女）来到现场后，看到许某涵已在轿上，继而引发短暂争论，不愿意与「新童」一起巡游，后在其父许某识陪同下返回家中。

通报又指出，许某蓝自2021年起参与村巡游活动，得到不少村民的认同，因此在巡游队伍经过许某蓝家时，组织民俗活动的村民多次进门邀请和劝说。在征得其家人同意后，许某蓝最终登上巡游轿，与许某涵共同完成后续巡游仪式，直至活动顺利结束。

最高捐款为3000元

关于是否存在「资本介入换童」的情况。经核查，本次巡游活动由什石村村民自发筹资组织开展，共有230人（户）捐款，累计捐款金额55812元（人民币‧下同），其中个人捐款最高金额为3000元，最低金额为100元，目前没有发现存在其他个人和企业赞助本次活动的情况。

关于「新童」家花50万元「换童」的情况。经核查，许某涵家为普通家庭，其父亲许某建和母亲王某设均以打散工为生，其家庭在本次活动中捐款200元，未发现其家庭成员收到资助的情况。

关于「新童」为「村长孙子」的情况。经核查，许某涵爷爷1993年已去世，直系亲属中无人担任过村干部。关于「新童」性别。因许某涵留短发，被网传为男孩，许某涵性别实则为女孩。关于「掷圣杯9次不通过」的情况。经核查，该村巡游活动全过程没有掷「圣杯」环节。

澄清未有「灵异事件」

关于「轿子抬不动」的情况。经核查，巡游轿装有轮子，由人力推动，在轿子经过许某蓝家门口时，因等待其上轿参与巡游才暂停推动轿子，不存在「轿子抬不动」情况。关于许某蓝被打的情况。经核查，在本次活动中没有发生许某蓝被打的情况。