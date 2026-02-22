春节酒店狂加价︱游客云南住医院住宿中心 超笋房价仅百多元惹热议
更新时间：20:56 2026-02-22 HKT
内地今日春节有9天假期，不少民众跨省旅游，各地酒店都出现涨价或供不应求的情况。有游客昨日（21日）发帖称，自己在云南大理订酒店时订到一间名为「云南省滇西中心医院」住宿中心，帖文引起网民热议，更对其价格和服务充满好奇。
极目新闻报道，该住宿中心的客房在美团平台上架销售，平台显示，该住宿中心位于滇西中心医院3号楼5层、4号楼5层。
提供免费泊车
发帖游客表示，20日（初四）他查询当地住宿情况，发现原本只有数十元到一百元的小旅馆，房间涨价到几百，平时数百元的就加价到上千。该游客表示，其在预订平台上刷到这个滇西中心医院的住宿中心，前台工作人员说住宿中心通常是给就医的病人家属住的，春节临时上线了预订平台，没有涨价，可以免费停车，于是就过去住。
内媒记者以客人身份电话致电住宿中心，职员表示，中心开业不到4个月，客人如到中心订房，22日的标间价格为108元，也可在网上平台预订。工作人员表示，该住宿中心主要是为住院病人的家属提供便利，也对外开放，客人办入住要从医院里面进去，病患家属订房和游客订房价格一样，没有额外的优惠。
开业仅4个月
记者在平台上对比发现，滇西中心医院周边的酒店标间价格多在160元以上，如离其800米远的一家酒店，22日的标间价格为227元，另有一间民宿单间价最少也要167元。大理古城周边，酒店房间价格则相对较贵。
