港珠澳大桥︱「港车北上」昨逾1.53万车次破记录 春节假期单日车流连续三日创新高

农历新年期间，大量港人「港车北上」到内地过年。广东省交通运输厅今日（22日）通报，港珠澳大桥昨日（21日）双向车流量约2.95万车次，继2月19日突破2.7万车次、2月20日约2.71万车次后，连续三天创历史新高。其中，21日「港车北上」通行车辆突破1.53万车次，两项数据均刷新大桥单日车流最高纪录。

据统计，2月1日至20日，港珠澳大桥日均车流量超1.78万车次，同比增长29.33%。春节假期前7天（2月15日至21日），港珠澳大桥车流量累计约16.12万车次，日均约2.3万车次，与去年春节同期相比增长20.47%。



其中，「港车北上」通行车辆约8.12万车次（约占大桥车流量50.35%），日均约1.16万车次，与去年春节同期相比增长26.10%；经大桥往来三地旅客约102.11万人次，日均约14.59万人次，与去年春节同期相比增长4.91%；未发生行业安全事故。