长沙新年烟花秀︱救护车紧急穿过人群 30万游客自发让出生命通道
更新时间：17:56 2026-02-22 HKT
发布时间：17:56 2026-02-22 HKT
发布时间：17:56 2026-02-22 HKT
周六（21日）晚，长沙浏阳天空剧院举行「2026马年新春焰火晚会」，期间一辆救护车需穿过人群，数万名游客自发开出一条「生命通道」，让救护车能顺利驶离现场，让新年欢欣的气氛下，出现一幕感人的场面。
《潇湘晨报》报道，来自浙江的张先生今日（22日）表示，自己是一名摄影爱好者，当时看到人海中的救护车，就操作无人机跟上去。张先生指，当时救护车前方有人员为其开路，行驶两个街道大约1.5公里就成功离开人群，为了给民众让路救护车，主办方亦停放几分钟烟花。
据悉现场有30万人
浏阳人彭先生亦表示，昨晚他飞著无人机拍烟花，大约8时20分就看到这感人一幕，「现场人数据说有三十万，即使人挤著人，大家还是配合著让出一条路。」
浏阳市的一名官方人士告诉记者，据了解，救护车上的游客身体出了小问题，现在安好，「基本上没有哪个单位在组织，这就是现场观众最朴素的反应。」
最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT