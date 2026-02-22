Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙新年烟花秀︱救护车紧急穿过人群 30万游客自发让出生命通道

更新时间：17:56 2026-02-22 HKT
发布时间：17:56 2026-02-22 HKT

周六（21日）晚，长沙浏阳天空剧院举行「2026马年新春焰火晚会」，期间一辆救护车需穿过人群，数万名游客自发开出一条「生命通道」，让救护车能顺利驶离现场，让新年欢欣的气氛下，出现一幕感人的场面。

《潇湘晨报》报道，来自浙江的张先生今日（22日）表示，自己是一名摄影爱好者，当时看到人海中的救护车，就操作无人机跟上去。张先生指，当时救护车前方有人员为其开路，行驶两个街道大约1.5公里就成功离开人群，为了给民众让路救护车，主办方亦停放几分钟烟花。

长沙浏阳天空剧院正举行「2026马年新春焰火晚会」。《潇湘晨报》
长沙浏阳天空剧院正举行「2026马年新春焰火晚会」。《潇湘晨报》
民众自发让路供救护车通过。《潇湘晨报》
民众自发让路供救护车通过。《潇湘晨报》
民众自发让路供救护车通过。《潇湘晨报》
民众自发让路供救护车通过。《潇湘晨报》

据悉现场有30万人

浏阳人彭先生亦表示，昨晚他飞著无人机拍烟花，大约8时20分就看到这感人一幕，「现场人数据说有三十万，即使人挤著人，大家还是配合著让出一条路。」

浏阳市的一名官方人士告诉记者，据了解，救护车上的游客身体出了小问题，现在安好，「基本上没有哪个单位在组织，这就是现场观众最朴素的反应。」
 

