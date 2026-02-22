Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税违宪裁决｜拆局：中国处于「更有利位置」 增强与美谈判筹码

即时中国
更新时间：16:07 2026-02-22 HKT
发布时间：16:07 2026-02-22 HKT

美国最高法院上周五（20日）颁布的一纸裁决，推翻了特朗普政府实施的全球关税措施。分析认为，无论是中美领导人会面之前的经贸磋商，或是北京关切的台湾问题，美国高院这项裁决都让中国处在更有利的位置。

曾在特朗普首个任期担任商务部长的罗斯研判，特朗普可选的替代方案都会削弱他与各国，尤其是与中国的谈判筹码。

10%芬太尼关税也没了

特朗普将于3月31日至4月2日访问中国。彭博社指出，在白宫调整对策之际，美最高法院裁决也对特朗普计划与习近平主席的会晤产生直接影响，预计双方届时将延长去年达成的关税休战。中国势将以更有力的姿态参与谈判，这可能使特朗普料将提出的大规模采购美国商品、波音飞机以及能源的要求更难达成。

华府智库「战略暨国际研究中心」中国经济专家甘迺迪指出，考虑到北京以切断稀土供应作为威胁手段的有效性，特朗普在贸易战中早已处于「守势」，这次关税挫败很可能「在中国眼中坐实了他的弱势」。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯向新加坡《联合早报》分析，从中美领导人去年10月釜山会面可看出，美国对华打关税牌的效应已在下降，所以美国同意将芬太尼相关关税从20%减至10%。高院判决出炉后，10%芬太尼关税也没了，即便特朗普依据其他法源实施加征关税，对中方来讲已经影响不大。

中方手握「大豆牌」可逼美让步

吴心伯认为，美国高院裁决「让中方处在更有利的位置」，因为中国还手握重要的「大豆牌」。今年是美国中期选举，如果大豆滞销，影响美国农业州选票，「对特朗普来讲，是要命的」。

吴心伯分析，美国以高关税施压，北京才同意大量采购美国大豆，如今美国高院判处加征关税违法，如果中国还继续大买美国大豆，那华盛顿就必须在其他方面让步，比如在中国关心的美国对华科技限制，对华出售高端晶片方面要有所松动，以及改善中资在美经营环境。

吴心伯也评估，对北京而言，台湾问题比经贸问题更重要。他判断，特朗普访华时应能在台湾问题表现出「一定的灵活性和建设性」，「但整个大交易可能还需要更多时间」。

他说，即便美国不停止全部对台军售，也应当承诺军售数量的上限，北京相信也会以某些东西绑定、交换。「比如说，如果访华之后你又对台军售，那我为什么要买大豆？我们也可以取消。」

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉则认为，特朗普访华仍将达成某种积极的贸易休战框架或协定，美国高院的裁决，或许会让中国获得某些战术优势，但最终影响尚难预料。他认为，华盛顿和北京之间的贸易谈判，不会对美国对台湾军售产生直接影响。

