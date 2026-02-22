佛教圣地︱五台山景区山火已扑灭 距核心区2公里无人伤亡
发布时间：12:19 2026-02-22 HKT
山西佛教圣地五台山，大年初五（21日）发生山火。官方指，山火距核心区约2公里，明火已经扑灭，无人伤亡。
据网民及极目新闻消息，大量游客在年初五在五台山五爷庙排队接财神时，有人发现在五台山台怀镇友谊路口发生山火，火场范围不断扩张。
五台山风景区消防救援站工作人员称，起火地点位于台怀镇友谊路口附近，火势已被控制住了。
五台山应急管理局工作人员指，21日下午，五台山确实发生了火情，当时风力比较大，起火原因还在调查中。
五台山风景名胜区管委会22日指，2月21日下午，山西忻州五台山景区发生火情，起火地点位于台怀镇杨柏峪村，距五台山核心区约2公里。21日17时左右，明火已经被扑灭，未造成人员伤亡，起火原因还在调查中。
中国佛教圣地、世界文化遗产地，2025年度，五台山景区累计接待游客727.44万人次，同比增长5.22%，接待人数再创新高。五台山位列中国四大佛教名山之首，是世界五大佛教圣地之一。
