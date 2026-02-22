佛教圣地︱五台山景区初五山火 40岁男子扫墓肇祸遭刑拘

山西佛教圣地五台山，大年初五（21日）发生山火。官方指，山火距核心区约2公里，明火已经扑灭，无人伤亡。当地公安今日通报，事件已拘捕肇祸男子，其因扫墓引发火警。



当地警方通报，2月21日下午3许，五台山台怀镇杨柏峪村村民史某某（男，40岁）上坟祭祀引发火情，大约下午4时许明火被扑灭。过火区域为林地，面积约5亩，全部为林下杂草，无林木损毁，未造成主要设施损失和人员伤亡。史某某对其违法事实供认不讳。公安机关对其作出行政拘留的处罚。

据网民及极目新闻早前消息，大量游客在年初五在五台山五爷庙排队接财神时，有人发现在五台山台怀镇友谊路口发生山火，火场范围不断扩张。

佛教圣地五台山景区21日曾发生山火。

五台山风景区消防救援站工作人员称，起火地点位于台怀镇友谊路口附近，火势已被控制住了。

五台山应急管理局工作人员指，21日下午，五台山确实发生了火情，当时风力比较大，起火原因还在调查中。

五台山风景名胜区管委会22日指，2月21日下午，山西忻州五台山景区发生火情，起火地点位于台怀镇杨柏峪村，距五台山核心区约2公里。

中国佛教圣地、世界文化遗产地，2025年度，五台山景区累计接待游客727.44万人次，同比增长5.22%，接待人数再创新高。五台山位列中国四大佛教名山之首，是世界五大佛教圣地之一。