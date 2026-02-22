沙尘暴︱北方逾50城达PM10重度污染 圆明园春节灯会暂停

蒙古国南部的沙尘暴，影响中国北方50多个城市，出现PM10重污染。沙尘暴天气预警下，北京宣布圆明园春节灯会暂停。

据界面新闻报道，中央气象台21日18时，继续发布沙尘暴黄色预警，预料至22日20时，新疆东部和南部、内蒙古中西部、青海东北部、甘肃中部、宁夏、陕西大部、山西、辽宁大部、北京、天津、河北、河南、山东、安徽、江苏、上海、湖北、湖南北部、浙江北部等地有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古西部等地的部分地区有沙尘暴，局地有强沙尘暴。

国家大气污染防治攻关联合中心21日晚发文，指20日起，中国西北地区大部、华北等地出现沙尘天气。

受沙尘天气影响，北方地区已有50余个城市出现PM10短时重度及以上污染。截至2月21日18时，北方地区55个地级及以上城市PM10浓度达到短时重度或严重污染水平，PM10小时浓度峰值超过3000微克/立方米（内蒙古乌海、巴彦淖尔）；北京市21日下午起PM10浓度快速上升，PM10浓度峰值为943微克/立方米（18时）。

此外，本次冷空气强度较大。气象实况数据显示，西伯利亚冷高压叠加蒙古气旋，北方地区出现8级以上大风，内蒙古中西部和山西北部局部出现11至12级大风。大风卷起沙尘的同时，将沙尘向东南方向传输，形成大范围沙尘天气。

国家大气污染防治攻关联合中心预计，沙尘主体将在2月21日夜间持续向东向南方向移动，对中国中东部地区的影响于2月22日夜间基本结束。

据介绍，预计2月21日夜间至22日，沙尘影响范围将向南延伸，覆盖黄淮、江淮一带。新疆东部和南部、内蒙古中西部、青海东北部、甘肃中部、宁夏、汾渭平原、辽宁、京津冀及周边地区、长三角中北部、长江中游城市群等地区受沙尘天气影响，可能出现短时重度及以上污染。本轮沙尘天气对中东部地区的影响预计于2月22日夜间基本结束。



北京海淀区圆明园管理处昨日发通知称，因极端大风天气，为确保广大游客人身安全和游览体验，圆明园新春灯会将暂停开放，开放时间另行通知。此外，北京同庆街新春活动也暂停。