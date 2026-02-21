「旺到烧着」？上海财神庙香火鼎盛 消防射水惹热议

今日（21日）是农历正月初五，传统「迎财神」之日，内地多地庙宇均人山人海，其中上海财神庙更是墟冚，通宵开放予信众上香。不过，网上流传片段，见到有消防员到场，用水枪向香炉射水，惹来网民揣测是否香火太旺，「旺到烧着」。庙方今日急忙澄清，指此举只是例行的安全措施，为香炉降温，并非发生火警。

网传香炉起火

事缘有网民发布影片，显示在香火鼎盛的上海财神庙内，有消防员正在现场用水枪向巨型香炉射水，场面蔚为奇观。影片随即引发热议，不少人揣测是否因上香人数太多、香烛过于密集，导致香炉起火。

上海财神庙香火鼎盛，消防射水惹热议，庙方澄清：浇水降温。

对此，上海财神庙负责消防安全的工作人员向内地传媒解释，消防员到场射水属实，但强调并非发生火警事故。他指出，由于通宵达旦的香火令香炉温度极高，为防止周边温度过高引致危险，故按惯例请消防员到场协助浇水降温，「安全第一，我们每年都会这样做。」

庙方表示，正月初四晚间10时至12时，及初五早上9时至下午1时为上香的最高峰时段，人潮络绎不绝。庙方同时提醒，为防火警，所有明火及燃香均严禁带入殿堂之内。