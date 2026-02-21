极端大风｜山西多个景区狂风黄沙蔽日 恒山游客：吹到行唔到路
更新时间：21:00 2026-02-21 HKT
发布时间：20:59 2026-02-21 HKT
山西省多地今日（21日）遭遇极端大风天气侵袭，其中大同市更录得高达11级的骇人阵风，著名景点恒山一带黄沙漫天，有游客形容被大风「吹到行唔到路」。受恶劣天气影响，大同及周边地区多个景区已宣布紧急关闭。
沙石击脸刺痛
网上流传影片可见，大同市恒山景区被浓厚的黄沙笼罩，能见度极低。有被困游客向内地传媒表示，抵达景区后即被告知临时关闭，当时风力极为强劲，「吹到人都行唔到路」，更有沙石被吹起击中面部，造成刺痛感。景区工作人员证实，恒山及悬空寺两个景区均已关闭，所有游客已被安全送返游客中心。
多个景区关闭新春活动取消
大同市气象台今日中午已将大风预警信号升级至橙色，预料全市平均风力达6至8级，阵风更可达10至11级或以上。
因应极端天气，恒山景区已即时停止售票；原定在大同古城举行的「正月初五花车巡游」亦已临时取消。此外，古都灯会、滑雪场等亦暂时闭园。受影响的地区不止大同，邻近的阳泉市及忻州市亦有多个景点宣布临时关闭，直至另行通知。
